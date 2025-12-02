▲電動代步車路口突拋錨，斗六警迅速救援化險為夷。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】日前上午，雲林縣斗六市一名年長男子駕駛電動代步車外出辦事，行經市區主要路口時，車輛卻突然失去動力、停在車陣之間，後方車流不斷湧來、喇叭聲此起彼落，使他一時不知所措。正當情況讓人捏把冷汗之際，恰巧巡邏中的雲林縣警察局斗六分局斗六派出所警員許仕翰及黃振育發現異狀，立刻上前關心。

警方見車輛受困於車流量大的路口，迅速在後方警示、以手勢引導車輛減速改道，同時安撫焦慮的老翁。確認車輛疑似沒電、短時間無法重新啟動後，兩人分工合作，一人持續警戒交通、一人協助推車，合力將拋錨四輪車緩慢移至路旁安全處，並提醒用路人保持距離，成功避免追撞意外，現場交通也隨即恢復順暢。

老翁事後表示，當時坐在車上看著車流越聚越多，擔心自己會造成事故，甚至一度心想「不知道該怎麼辦了」，內心焦急又無助。直到看見員警向自己走來，他形容那一刻「像看到救星一樣鬆了一口氣」，非常感謝警方主動伸出援手，讓自己安全脫困。

斗六分局提醒，電動代步車使用族群增加，民眾出門前務必確認車況與電量，如遇緊急狀況或交通危害，可立即撥打110，警方將第一時間到場協助，共同守護道路安全。