電動公車簽約 今年第3季上路

基隆電動公車首波導入三十輛千萬元的鴻華「MODEL T」電動公車，車型新穎、科技化有獨家內輪差系統，增加行駛安全。(記者王慕慈攝)

記者王慕慈∕基隆報導

基隆市政府與鴻華先進科技股份有限公司攜手推動基隆公共運輸綠色轉型，六日舉辦「電動公車汰換計畫簽約記者會」，首波導入三十輛千萬元的鴻華「MODEL T」電動公車，並於八斗子等三處充電場站完成充電樁建置，投入五億元，一一五年第三季前投入營運，八斗子、暖暖、太白莊線先行汰換。

基隆市與鴻華先進攜手推動基隆電動公車綠色轉型六日簽約。(記者王慕慈攝)

市長謝國樑說，基隆市公車處每天服務超過五萬人次，電動公車汰換計畫不僅是基隆市公共運輸系統的升級，更可改善市民生活品質，電動公車具備低碳、低噪音與行駛平穩等優點，對於提升市區空氣品質、降低交通噪音及打造低碳宜居城市具有實質效益。以一一五到一一七年三年間完成全面汰換柴油車。

最近與公車處討論，提出「三合一」計畫，希望一二三輛大型電動公車，充電場站及超過二百一十個公車站體環境結構全面汰換，三年時間科技、設備及使用更新，對搭乘大眾運輸市民會有明顯感受與差異。

他說，這是基隆邁入智慧城市的一步，透過新式大公車及數位化管理，逐步強化車隊調度，維修保養、能耗管理與即時服務資訊，讓公車更有效率，市府會逐年編列預算並爭取中央補助，以公開透明方式讓大家看見基隆公車的改變。

簽署合約內容，基市首波將導入三十輛電動公車，今年第三季結束前投入營運，基隆為海港城市，車輛面臨鹽化雨潮濕環境，耐用與維運是關鍵，這次合作也針對基隆特性與環境、耐用度、防鏽蝕等設計，落實後續維運，確保車隊長期穩定、安全上路。鴻華先進董事長李秉彥並將依約如期交車，攜手市府打造永續且可靠的公共運輸系統。目前委託設計與製造服務，MODEL T已於台灣多個縣市實際上路營運，並獲得日本車廠青睞、拓展海外市場。