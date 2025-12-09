電動公車超過四成 航空推SAF 海運推替代燃料來減碳

交通部推動海陸空運輸減碳作業，希望達成淨零排碳綠運輸目標。（交通部提供）

記者傅希堯／台北報導

交通部九日指出，因應全球氣候變遷正努力推動淨零排碳綠運輸計畫，目前台灣地區電動大客車共計四二六一輛，普及率已達四成，航空則推動使用永續航空燃油（ＳＡＦ），海運也成立替代燃料工作平台以達成減碳目標。

交通部指出，電動大客車總數已超過四千輛，達到預定目標，並輔導五家業者開發九種車型國產電動大客車，會持續推出符合公路與國道客運使用需求的電動大客車與低地板電動中巴。電動車輛使用之公共充電樁目前已一萬三四八二槍，整體車樁比達八點八比一，已優於歐盟建議整體車樁比十比一的目標。

廣告 廣告

交通部表示，在鼓勵民眾搭乘大眾運具方面，行政院通勤月票方案至十月底累計加值一千九百餘萬人次，ＴＰＡＳＳ二點零之公共運輸常客優惠，完成記名登錄人數達二十九萬四千餘人，每月回饋金額突破五四五萬元。

交通部指出，航空方面則推動ＳＡＦ減碳旗艦行動計畫，交通部與經濟部成立ＳＡＦ工作平台，目前中華航空、長榮航空、星宇航空等三家航空公司分別在高雄、松山、桃園三座機場同步完成添加ＳＡＦ飛航。並與原子能科技研究院、台灣中油、台塑石化持續多元料源研發，建立ＳＡＦ穩定供應能量，提升國際航空競爭力。

交通部表示，在海運方面遵循國際海事組織規範與策略辦理減碳工作，航港局己成立海運替代燃料工作平台，與經濟部、港務公司、中油公司等跨部會協作，從國際規範接軌、替代燃料導入、生質燃料至氨與氫能的三階段布局推動海運替代燃料，同時國輪採購雙燃料新船、港口岸電與低碳設施建置，以及內水客船電動化等，達成海運減碳目標。