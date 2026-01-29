電動化融入城市生活 通勤、空氣與移動方式一次看

【記者趙筱文／台北報導】在通勤路上聞到的不是廢氣、晚上回家少了一點引擎聲，這些看似微小的改變，其實正是EV100想帶進生活裡的日常風景。

所謂EV100，是一項由國際倡議組織發起的行動，號召企業在2030年前，讓自家交通載具全面轉為電動化。重點不只是換車，而是從「用車方式」開始，讓城市少一點排放、多一點安靜，讓好空氣不再只是週末限定。

乍聽EV100或許會覺得很陌生、很遙遠，但如果看它帶來的改變，其實我們每天都能感受得到。當社區裡的物流車、學校接駁車、公務用車逐步換成電動車，清晨少了引擎聲、停紅綠燈不再擔心被廢氣包圍，孩子上下學的路、上班族通勤的街道，都變得更安靜也更舒服。減碳也就不再只是企業報告裡的數字，而是你我生活中明顯有感的空氣差異。

廣告 廣告

要讓電動車真的「用得起、用得順」，關鍵就在充電。對消費者而言，充電是否方便，往往比車價更現實。以台灣大哥大為例，近年透過MyCharge充電服務，在全台建置超過100個充電據點，從商辦、停車場到生活圈節點，讓企業車隊與城市日常移動不必再為「下一站在哪充」焦慮。當補能變得直覺，電動車才真的融入生活，而不是額外的麻煩。

另一個消費者更有感的轉變，便是「共享」變得更成熟。少一台私家車，多一次共享選擇，城市就少一點排放。台灣大結合USPACE、WeMo、LINE GO等夥伴，從共享汽車到電動機車，讓「不用買車也能移動」成為可行選項。累計減碳已超過5.2萬噸，背後代表的，是更有效率的用路方式，也讓走路、搭乘大眾運輸這件事，變得更舒服一點。

從EV100的願景，到企業實際落地的行動，改變並不只發生在產業報告裡，而是慢慢走進每天的移動體驗。更安靜的街道、更乾淨的空氣、更順的通勤節奏，這些「感覺得到的美好」，也正是台灣大希望透過電動化與共享，替城市換一種呼吸方式。等紅燈時少一點引擎聲，也許就是未來生活已經悄悄升級的證明。

逛賣場不只補冰箱，也能順便補電，電動車充電逐漸融入生活動線。台灣大哥大提供

隨著電動機車與共享服務普及，城市通勤逐漸減少噪音與廢氣，也讓日常移動變得更安靜、舒適。翻攝WeMo官網

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

狗仔直擊｜懷秋半夜載妹狂飆被荷槍警察攔下！她驚嚇掩面 他乖乖配合（壹蘋10點強打）

龍千玉慟別曹西平備戰個唱 揭人生觀活在當下：曾經擁有即是永恆

丟臉到韓國！韓職根本沒資格禁止啦啦隊來台灣 球團人士出面闢謠

