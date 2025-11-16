電動座椅夾死女主唱「二度澄清」 他喊「死法離奇」：讓人聯想于朦朧黑幕

YTR李沐陽(左)認為解惠鈞(右)死因太離奇。翻攝新聞看點YT



中國演藝圈為何屢傳不幸消息？今年9月時，擁有超過2000萬粉絲的男星于朦朧離奇死亡，引發全球關注，沒想到11月初，中國一個獨立樂隊「普通搖滾樂隊」女主唱解惠鈞（藝名阿珍），也被爆出工作時竟被舞台的電動座椅架擠壓慘死，網路質疑聲浪不斷，樂團官方也二度發文解釋。但是，評論中國時事的YTR李沐陽表示，從現階段調查發現案件疑點重重，甚至認為如果將此事跟鬧得沸沸揚揚的于朦朧案做聯想，更加惹人懷疑。

解惠鈞是在今年11月9日上午，在浙江嘉興「嘉興536藝術空間」工作時，在舞台上遭電動座椅架擠壓胸腔，導致肋骨當場斷裂，內臟也因此受傷，緊急送醫搶救10小時，最終仍是回天乏術。樂團在13日發出公告，強調電動座椅並非汽車的，而是劇院的大型座椅，同時否認買熱搜，認為現今的他們不需要流量，畢竟未來恐怕不會再演出。

解惠鈞死亡原因太過離奇，李沐陽也表示這是非常離奇夢幻的死法，且官方說明並未解釋究竟是設備故障還是人為操作失誤？難道沒有任何責任追究？

李沐陽分析，樂隊公告和場館負責人的說法，與中國自媒體的說法有出入，因此質疑聲浪不減反增。李沐陽質疑，阿珍出事的地點究竟是工作室還是在劇院？如果是在工作室，有多大的空間能安裝劇院那種大型座椅？如果是在536藝術空間，舞台上又會安裝那種大型座椅嗎？

樂隊於13日晚間再度發布公告，指出事發地點是「嘉興536藝術空間」，嘉興市南湖區中山東路536號，就是原來的中山電影院，座椅是劇院的大型座椅，場館內大型電動座椅設備可能在調試或使用，機械結構擠壓其胸腔，造成多根肋骨斷裂，釀成意外事故。

李沐陽認為，任何電動座椅啟動前必定都會反覆確認是否有人，而且意外發生究竟是設備故障亦或是人為，以及當下解惠鈞是否有呼救，種種細節官方均未做說明，都讓李沐陽質疑他們的公告太簡單，認為如果將此事跟鬧得沸沸揚揚的于朦朧案做聯想，更加惹人懷疑。

