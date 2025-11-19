電動座椅擠壓胸腔！陸樂團主唱慘死遭疑「器官被盯上」 專家脫口招了

娛樂中心／綜合報導

解惠鈞遭到電動座椅架擠壓胸腔身亡。（圖／翻攝自微博）

中國獨立樂隊「普通搖滾樂隊」解惠鈞（藝名阿珍）是樂團的主唱，受到觀眾喜愛，沒想到近日卻傳出在工作期間，不幸遭到舞台的電動座椅架擠壓慘死，消息曝光震撼社會大眾。由於情節過於離奇，網路上也出現「是否又有人被盯上器官」的揣測；不過業界人士認為，更可能是設備未確實斷電所造成。

場館負責人日前受訪時證實解惠鈞是在536藝術空間內意外遭座椅設備壓傷身亡。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，解惠鈞因為胸腔被「電動座椅架」擠壓導致斷裂，雖然緊急送醫搶救10小時，最終仍是回天乏術，事後，樂團在13日發出公告，強調電動座椅並非汽車的，而是劇院的大型座椅，呼籲大眾不要受騙，同時否認買熱搜，認為現今的他們不需要流量，畢竟未來恐怕不會再演出。

但由於解惠鈞死亡意外過於離奇，即使樂團已經發文解釋仍壓不住質疑聲浪，「怎麼觸發的，講清楚啊」、「這種有巨大安全隱患的設計，竟然真的使用了」，仍無法平息輿論。針對外界擔憂此類「電子伸縮座椅」的安全性，曾參與北京奧運與冬奧場館工程的浙江余姚大丰實業股份有限公司也指出類似事故發生機率非常低，表示公共場館座椅分為手動與電動兩種，手動系統因需人工推動，幾乎不會發生此類危險；電動座椅則分為「半自動」與「全自動」，後者在市面上並不普及。李先生強調：「座椅會把人壓死的情況極少見，通常是因為電源未及時切斷。」他說，若現場已有觀眾或表演者，座椅的電源理應被完全關閉；只有在轉換場地、座椅啟動時，若有人誤闖操作區域，才有可能發生意外。

