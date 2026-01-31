電動摩托車、滑板車統統上戰場 俄軍限量版最新特戰運輸載具曝光

俄羅斯軍工企業卡拉希尼可夫集團（Kalashnikov Concern）宣布。交付新一批電動載具。 圖：翻攝Kalashnikov Concern官網

俄羅斯軍工企業卡拉希尼可夫集團（Kalashnikov Concern）宣布，已向一支俄軍部隊交付一批新研發的電動運輸載具，供戰區使用。該公司指出，這批裝備已正式投入作戰環境，用於前線及近前線區域的機動與補給任務。

卡拉希尼可夫表示，此次交付的裝備包含自家生產的 Izh-Enduro 電動機車與 Izh-ScootWay 電動滑板車，並統一配備可通用的拖車系統，每輛拖車最大載重可達 200 公斤，能協助部隊在機動受限或地形複雜的區域運送彈藥、裝備與各類補給品。

該公司指出，相關車型於 2025 年由原型研發中心專家團隊開發，屬於內部主動研製計畫，並依據潛在用戶需求設計。這些電動載具主要用於傳統交通工具因地形、視距或噪音限制而難以運作的環境。Izh-Enduro 電動機車與雙座高機動 Izh-ScootWay 電動滑板車皆被歸類為低噪音運輸系統，適用於需要高機動性並降低聲學特徵的作戰與特種任務。

卡拉希尼可夫強調，低噪音與高機動特性，使這些平台適合接近前線執行任務，包括補給與短距離運輸作業。兩款車型最高時速皆可達每小時 100 公里，並可在惡劣氣候與越野環境中運作。研發過程中，工程團隊強化了安裝結構，導入快拆式拖車連接系統，並改善裝載的人體工學設計，以利在野戰條件下迅速使用。

其中，Izh-Enduro 電動機車車重約 100 公斤，採用鋰離子電池，續航力最高可達 100 公里，依實際操作條件而定，可搭載騎士並拖曳貨物拖車，在不平整地形中維持機動能力。Izh-ScootWay 則為雙座車型，具備加長懸吊行程，除可搭載貨物外亦能載運乘員，總載重能力最高可達 300 公斤，同樣可在單次充電下行駛約 100 公里，設計用途為崎嶇地形與管制區域行動。

卡拉希尼可夫指出，目前這些電動載具僅以小批量方式生產，主要用於特殊訂單，並未公布實際交付數量或接收單位名稱，理由是基於作戰安全考量。作為俄羅斯主要防務製造商之一，卡拉希尼可夫長期向俄軍供應輕兵器、滯空彈藥與地面系統，此次引入電動機車與滑板車，也象徵其裝備線進一步延伸至戰術層級機動支援。

