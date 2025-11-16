電動機車普及卡關 市售比僅6.8％

政府力推淨零碳排，然全台電動機車市售比僅6.8％，遠低於交通部原定2025年20％的政策目標。（黃琮淵攝）

第30屆聯合國氣候變遷大會（COP30）在巴西港口城市貝倫登場，就當全球聚焦減碳承諾與設定新目標之際，台灣恐得加把勁，政府雖訂出「運具電動化與無碳化」策略，但截至9月底止，電動機車市售比僅6.8％，賣100台機車僅6台是電動機車，遠低於交通部原定2025年市售比20％的政策目標，努力空間仍大。

根據環境部統計，2023年運輸部門排放量約3629萬公噸二氧化碳當量，占全國總排放量約13.03％，其中以公路運輸為最大宗，顯示我國運輸部門為溫室氣體主要排放來源之一，要推動淨零轉型，交通運具減碳勢在必行。

廣告 廣告

台灣向來有「機車王國」之譽，全台機車登記數逾1400萬輛，平均每1.6人就擁有1輛機車，一個家庭擁有多台機車的更不在少數，行政院在《臺灣2050淨零排放路徑》及《十二項關鍵戰略行動計畫》中，雖明定「運具電動化與無碳化」為核心策略，期望逐步降低運輸部門排放量，但成效顯然不如預期。

事實上，電動機車問世10年、在Gogoro、光陽等大廠相繼投入下，雖然銷售穩定成長，但截至2025年9月，市售比僅停留在6.8％的個位數，也就是每售出100台新車僅6台為電動機車，連1成門檻都沒過，不僅低於原訂2025年市售比20％的政策目標，更反映出中央補助設計與執行過於保守，難以突破瓶頸。

有趣的是，目標是中央喊的，但地方政府似乎更為賣力，意外成為推動運具電動化的主力。綜觀六都，各都競爭焦點已從「誰補助最多」轉向「誰最能讓市民有感」，以靈活策略推出創新誘因與差異化補助，從分眾專案加碼、放寬補助限制到電池資費補貼，頗有互別苗頭味道，成為推動電動化關鍵引擎。

展望未來，政府已將下階段目標設定為2030年電動機車市售比達35％，不過業者認為，政策推動不能只用喊的，要達成目標，唯有中央與地方協同推動，地方持續深化誘因，中央需整合跨部會資源、建立長期穩定政策，台灣才能在淨零轉型之路上加速前行。