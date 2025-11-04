電動機車補助 議員關切餘款

基隆市政府免費公益青年就業電動機車補助政策受到明年度預算歲入縮減影響將暫停申請。（基隆市政府提供）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆市政府一一二年起推動免費公益青年就業電動機車補助政策，截至今年十月底已有超過二萬人申請，但受到明年度預算歲入縮減影響將暫停申請；市議員陳冠羽、張顥瀚等質疑先前所編列預算估計剩餘六億餘元的去向，同時抨擊汰舊換新成效不佳讓停車空間不足問題惡化。

市長謝國樑日前在議會答詢時說明，財劃法修法後及中央補助縮水造成不利影響，明年度預算歲入減少十七億元，電動機車政策明年起「忍痛暫停申請」，未來有更多的預算時會恢復申請。

陳冠羽指出，根據環保局提供資料顯示，截至九月底，電動機車相關預算共剩下六億五千一百萬元，整個電動機車的預算到底花掉多少錢？包括汰舊換新補助、月資費補助、車體補助等項目動支金額，所剩六點五億元將做何用途？若依現行補助辦法每台電動機車補助六萬元，還可以繼續發放幾千台沒有問題。

張顥瀚說，過去三年對於電動機車政策所編列的經費達十三億左右，明年度不再繼續推動這項政策後，所剩餘經費將做何使用？這幾年電動機車數量成長一萬三千多台，但這兩年來基隆市機車總量從十八萬八千增長到二十萬，其中油車僅減少三千七百台，顯見汰舊換新的執行成效差，真的對空氣品質有幫助嗎？車輛數增長更使得原本停車空間不足的問題更加惡化。

環保局長馬仲豪說明，帳面上看來電動機車相關經費似乎剩餘很多，大家或許會覺得怎麼不利用這些經費繼續發放？實際上這些經費是這三年來編列所累積下來，除了發放車輛的補助以外，還得支應三到五年合約期間的月資費補助，剩餘的經費絕大部分無法挪用，就是保留支應申請民眾月資費補助。