電動機車補助 議員關切餘款
記者楊耀華∕基隆報導
基隆市政府一一二年起推動免費公益青年就業電動機車補助政策，截至今年十月底已有超過二萬人申請，但受到明年度預算歲入縮減影響將暫停申請；市議員陳冠羽、張顥瀚等質疑先前所編列預算估計剩餘六億餘元的去向，同時抨擊汰舊換新成效不佳讓停車空間不足問題惡化。
市長謝國樑日前在議會答詢時說明，財劃法修法後及中央補助縮水造成不利影響，明年度預算歲入減少十七億元，電動機車政策明年起「忍痛暫停申請」，未來有更多的預算時會恢復申請。
陳冠羽指出，根據環保局提供資料顯示，截至九月底，電動機車相關預算共剩下六億五千一百萬元，整個電動機車的預算到底花掉多少錢？包括汰舊換新補助、月資費補助、車體補助等項目動支金額，所剩六點五億元將做何用途？若依現行補助辦法每台電動機車補助六萬元，還可以繼續發放幾千台沒有問題。
張顥瀚說，過去三年對於電動機車政策所編列的經費達十三億左右，明年度不再繼續推動這項政策後，所剩餘經費將做何使用？這幾年電動機車數量成長一萬三千多台，但這兩年來基隆市機車總量從十八萬八千增長到二十萬，其中油車僅減少三千七百台，顯見汰舊換新的執行成效差，真的對空氣品質有幫助嗎？車輛數增長更使得原本停車空間不足的問題更加惡化。
環保局長馬仲豪說明，帳面上看來電動機車相關經費似乎剩餘很多，大家或許會覺得怎麼不利用這些經費繼續發放？實際上這些經費是這三年來編列所累積下來，除了發放車輛的補助以外，還得支應三到五年合約期間的月資費補助，剩餘的經費絕大部分無法挪用，就是保留支應申請民眾月資費補助。
其他人也在看
0-6歲公費疫苗要打9種 醫師好累！北市加碼補助接種每劑100元
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 獎勵第一線醫療人員打疫苗的辛勞，繼中央的疾管署宣布明年預計將疫苗接種處置費從100元翻倍至200元之後，台北市則是確定再加碼！台北市衛生局今（3）日指出，明年起只要是設籍台北市的0至6歲幼兒接種公費常規疫苗，每一劑將再補助100元接種業務費。 國內防疫首重公費疫苗的接種，而疫苗接種處置費就是指政府支付給醫療院所接種公...匯流新聞網 ・ 1 天前
女控遭送精神科醫院強制診治 屏衛生局：符合程序
（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）媒體報導屏東一名女子酒後身體不適，向警求助，告知神經痛病史，卻被送至精神專科醫院治療，指控強制診治並遭不當對待。縣衛生局表示，就醫符合程序，診治過程皆知情同意。中央社 ・ 23 小時前
網傳南市羊肉餐飲業者地面切肉 衛生局說明稽查結果
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】針對近日民眾於網路反映本市羊肉餐飲業者人員於地上處理食材，恐有衛生安全疑互傳媒 ・ 22 小時前
奪命肺炎升溫！北市10大死因第3 衛生局籲65歲以上接種疫苗
近日天氣轉涼，感染呼吸道疾病患者增加。北市衛生局指出，肺炎不僅是台北市10大死因第3名，更是導致長者死亡的常見疾病。衛生局呼籲，65歲以上民眾可接種公費13價結合型肺炎鏈球菌疫苗及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，以降低肺炎威脅；自11月起，開放第二階段50至64歲民眾接種新冠疫苗以及流感疫苗。中時新聞網 ・ 1 天前
梅花湖上游山區遭倒10噸垃圾 居民憂水土污染
宜蘭縣 / 綜合報導 亂倒廢棄物的離譜案件就發生在宜蘭知名景點，梅花湖的上游山區！偏僻的私人土地原本是種植水果，大門卻被破壞，連樹都被砍斷，山坡上堆滿將近十噸的垃圾！地主表示廢棄物疑似都經過粉碎處理過，可能是不肖廠商為了省錢，沒把垃圾載去焚化廠，直接倒在山區，因為下游就是羅東溪，旁邊還有不少民宅，很擔心造成水土汙染！環保局已經著手清查，如果是事業廢棄物，廠商會涉及刑責，最重可處3年有期徒刑！地主黃先生說：「這邊我跟你說，踩這邊，看到更多。」走進自家果園卻滿目瘡痍，往下一看整片山坡都是垃圾，而且最底下還有一袋袋包裝，看了又氣又心疼。地主黃先生說：「這有計畫性的，你看這數量這麼多，至少十噸的那個車，數量真的很大，(可能是)粉碎的廠商，委託他們把它(垃圾)處理掉，應該是要，他們要載到焚化爐，便宜行事。」隨手撿起查看有輾過的瓶蓋，還有零食的包裝袋雖然初步看，應該都是一般廢棄物，地處偏遠的私人土地被亂倒垃圾，地主前前後後巡查確認是被闖入。地主黃先生說：「這邊做一個鐵門嘛，保護著，鐵門被破壞掉了，然後這邊有兩棵樹，他(嫌犯)把這兩棵樹砍掉，然後逕行進來這邊倒(垃圾)，專業的處理場處理的，因為你看都被粉碎過了。」被亂倒垃圾的地點就在宜蘭，知名景點梅花湖的上游山區，私人土地種植水果，地主二日巡園的時候才發現，入口處的鐵門已經被破壞，現場被傾倒大量廢棄物，因為旁邊就是羅東溪，很擔心造成水土汙染，影響下游旁邊的大量民宅。宜蘭縣政府環保局稽查科長胡璧輝說：「如果是涉及事廢等比較嚴重的情節的話，那他(嫌犯)違反的就是廢棄物清理法，第46條的規定，這個涉及刑責，可處1年到3年有期徒刑。」垃圾滿山坡地主氣到報警，警方只能針對鐵門被破壞追查，雖然山區監視器不多，但大量垃圾應該有不少貨車進出，以車追人的同時，環保局也同步清查相關廠商，盡快揪出惡劣嫌犯。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
台南某羊肉店員工地上切肉 衛生局告誡再犯開罰
（中央社記者楊思瑞台南3日電）近日有民眾在網路發文反映台南市某羊肉餐飲店於地上處理食材，恐有衛生安全疑慮，市衛生局會同消保官稽查，業者坦承當事員工因手扭傷，於地面切肉，當場告誡若再犯將開罰。中央社 ・ 1 天前
嘉市推出接種流感、新冠疫苗 市民抽好禮活動
（記者黃信峯／嘉義報導）嘉義市政府衛生局為鼓勵嘉義市民踴躍接種疫苗，提升自身免疫保護力，推出「打疫苗，抽好禮」 […]引新聞 ・ 1 天前
接種流感新冠疫苗 嘉義市民人人有機會抽好禮
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】為鼓勵嘉義市市民踴躍接種疫苗，提升自身免疫保護力，嘉義市政府衛生局推出「打疫苗，台灣好報 ・ 1 天前
北市推動幼兒常規疫苗 將補助接種業務費每劑100元
（中央社記者楊淑閔台北3日電）台北市衛生局今天表示，自115年起，只要是台北市幼兒常規疫苗合約醫療院所，為設籍北市0到6歲幼兒接種公費常規疫苗，每劑將補助100元接種業務費，待市議會通過後實施。中央社 ・ 1 天前
非洲豬瘟案場台中豬農父子涉業務登載不實 凌晨遭羈押禁見
台中梧棲養豬場確診非洲豬瘟案例，疫調過程中發現死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改，且從5月起廚餘蒸煮照片上傳次數出現異常，補傳照片多為10月拍攝，疑有偽造情形。檢方3日約談豬農陳姓父子、台中市養豬協會2名中廣新聞網 ・ 13 小時前
救災回歸科學治理 立委不要只顧著面向鏡頭
楊聰榮／台中科技大學會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學鏡報 ・ 1 天前
12月下旬流感疫情將再起 估規模更大、重症更多
台灣流感疫情持續降溫，疾管署發言人曾淑慧今天(4日)表示，預估這波秋季流感本週便可脫離流行期，但重症風險持續，民眾不可掉以輕心。她並提醒，12月下旬流感疫情將再起，屆時規模更大、重症個案將更多，呼籲民眾盡快接種疫苗，以提升自身保護力。 國內秋季流感疫情趨緩，疾管署4日公布最新統計，上週類流感門急診就診共10萬6,829人次，較前一週下降6%，占健保門急診就診比例10.4%，低於流行閾值，預估本週仍會持續下降，連續兩週低於流行閾值便可脫離流行期。不過，屬於落後指標的重症病例仍多，上週新增63例重症、9例死亡，以感染A型H3N2為多，且大多具慢性病史、未接種流感疫苗。 疾管署發言人曾淑慧表示，預估12月下旬流感疫情將再起，屆時疫情規模、重症個案將超越這波疫情，目前公費流感疫苗已累計施打478萬劑，僅剩不到200萬劑，她呼籲民眾盡快接種，以獲得足夠保護力。她說：『(原音)那我們預期在12月的下旬，流感疫情會再度的升溫，那到時冬季的流感重症的個案，或是流感感染的個案，或是住院的人次，預期都會比目前秋季的個案要來得多，對民眾的危險也更大。』 疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，近期亞洲鄰近國家與歐美國中央廣播電台 ・ 4 小時前
涉登載不實 台中梧棲豬場陳姓父子凌晨羈押禁見
台中地檢署偵辦非洲豬瘟案，昨天持台中地院核發的搜索票，前往梧棲陳姓豬農父子住處、台中市養豬協會陳姓及蘇姓司機的住居所等共4處執行搜索，並約談4人到案說明，經檢察官偵訊後，認定案關養豬場陳姓父子共同涉犯刑法行使業務登載不實文書等罪嫌疑重大，今天凌晨向台中地院聲請羈押禁見獲准，陳姓司機和蘇姓司機則請回。自由時報 ・ 14 小時前
快訊/非洲豬瘟案關養豬場經營者陳姓父子遭羈押禁見！
中檢署偵辦非洲豬瘟案，搜索案關養豬場經營者陳姓父子、台中市養豬協會陳姓及蘇姓司機之住居所等4處遭，並約談4 人到案說明。中檢今（4）日表示，經檢察官偵訊後，認定案關養豬場之被告陳姓父子共同涉犯刑法行使業務登載不實文書等罪之犯罪嫌疑重大，今日凌晨向台中地院聲請羈押禁見獲准。中天新聞網 ・ 11 小時前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 8 小時前
43歲存到2千萬退休，60歲才發現錢不夠用！他從民生社區搬到淡水嘆：退休開銷比想像多
原本以為是一段美好的提早退休故事，結局卻不是這樣，讓人心頭一驚。司機大哥快60歲了，以前是開公司，做國際貿易的。我笑著說：「原來是假日無聊出來跑車的老闆，您退休出來晃晃嗎？」 司機大哥說：「退休？我43歲那年就退休了。以前很忙，一年總有半年以上的時間在國外飛來飛去。我搭飛機應該超過1千次，老天保佑，沒有坐到飛機掉下來的。那時候我賺到身上有2400萬，覺得夠了，就收手了，也沒有繼續工作。」Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
MLB／道奇6人成為自由球員 傳想網羅「四大球星」拚三連霸
今年世界大賽由道奇隊7戰擊敗藍鳥隊，成功衛冕。自由球員市場也開跑，道奇有6人成為自由球員，包含赫南德茲（Kike Hernandez）、康佛托（Michael Conforto）、希尼（Andr...聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 1 天前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 10 小時前