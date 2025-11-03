電動機車騎到一半電池起火燒穿褲 男自嘲：燃燒吧！火鳥

近年來，隨著環保意識的提升，越來越多人選擇使用電動機車。然而，電動車電池起火的意外在台灣也頻繁發生，特別是微型電動車更容易因充電不當引發火燒車事故，有網友近日還褲子被燒穿至焦黑破洞。

有網友騎乘微型電動車時，坐墊下的電池突然起火燃燒。（圖/ 翻攝自爆廢公社）

近日，一名網友在臉書社團《爆廢公社》分享了一場驚魂經歷。該網友騎乘微型電動車時，坐墊下的電池突然起火燃燒。起初他並未察覺異樣，直到感受到胯下的高溫時，才發現褲子已被燒至焦黑並破洞。騎士緊急停車並掀開椅墊，火焰瞬間竄出，場面相當驚險。

這名網友還幽默地在貼文中自嘲道：「燃燒吧！燃燒吧！火鳥。要小心。」該貼文配上現場的火焰照片後，迅速引發網友熱議。許多人留言調侃：「這是傳說中的夯焦阿巴嗎？」、「歸懶趴火」、「幾分熟了」、「割了吧，都焦了」、「燒蛋吉蕾…」、「烤鳥蛋？」甚至有人笑稱：「放個屁就燒起來了！」但也有網友提醒：「電動車電池真的很危險，使用時一定要注意安全。」

這位網友起初並未察覺異樣，直到感受到胯下的高溫時，才發現褲子已被燒至焦黑並破洞。（圖/ 翻攝自爆廢公社）

根據專家分析，電動車電池起火的主要原因多與充電不當或電池老化有關。有業者建議，使用電動車時應選擇原廠配件，並避免過度充電，以降低火災風險。

