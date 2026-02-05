電動機車騎進公園玩翹翹板 苗市公所報警追查

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）2名年輕男子將電動機車騎進苗栗市貓裏喵親子公園來回「翹孤輪」，還碰壓遊具玩翹翹板，過程遭民眾拍下po網。苗栗市公所今天說，將報請警方追查行為人裁罰嚇阻類似行為。

位於苗栗市經國路旁的貓裏喵親子公園是苗栗市熱門親子休閒去處，有民眾拍下2名年輕人在公園內騎乘電動機車來回「翹孤輪」，甚至把機車前輪壓在遊具上，大玩「翹翹板」，影片經臉書社團「苗栗大小事」傳出後，引發民眾怒批破壞公物。

廣告 廣告

苗栗市長余文忠表示，公園不是表演場，也不是試膽的地方，一旦有孩童穿梭其中，後果不堪設想，若要競技應到賽車場，將報請警方調查行為人，依法究責。

苗栗市公所指出，檢視影片中2名騎車男子所為，可依據苗栗縣公園管理自治條例第18條，由管理機關處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰，將報請警方依法調查、究責。

苗栗縣警察局苗栗分局說，影像內微電車駕駛於貓裏喵公園內不當行駛，及以碰壓翹翹板等行為，因該處非屬道路，不適用道路交通管理處罰條例裁罰，但仍涉違反刑法公共危險罪第185條第1項：「損壞其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者，處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。」將通知行為人到案說明依法送辦。（編輯：林恕暉）1150205