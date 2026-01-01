電動滑板車事故多 立陶宛新法上路強制配戴安全帽

（中央社記者游堯茹維爾紐斯1日專電）立陶宛近年電動滑板車事故頻傳，政府去年通過的新法規今天正式上路，要求所有電動滑板車及其他微型電動載具的騎士一律配戴安全帽，租賃業者也必須提供安全帽給使用者，以強化道路安全，減少嚴重傷害。

立陶宛自2019年引進共享電動滑板車以來，因操作便利迅速普及，但也帶來騎士、行人與其他車輛之間的衝突事故，其中不乏騎士頭部與顏面嚴重外傷，甚至死亡案例。

立陶宛警方資料指出，2024年全國共通報超過2800起與電動滑板車相關的違規事件，另有180名騎士或乘客受傷，成為政府推動強化管理的重要背景。

為降低事故風險，共享滑板車租賃業者近年已配合政府措施，包括限制車輛進入人潮密集的市中心步行區，並在行人較多的路段啟動自動降速功能。此外，共享滑板車使用者也需遵守定點停放規定，車輛必須停放於劃設區域內，避免任意棄置在人行道上阻礙通行。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛國會在去年3月通過道路安全法修正案，明定所有年齡層的電動滑板車及其他微型電動載具騎士，在任何道路或情況下均須配戴安全帽，新法自2026年元旦生效。過去規範僅強制18歲以下配戴，成年人則屬建議性質，執行有限。

修法也要求電動滑板車租賃公司自今年1月起，須向使用者提供安全帽，以免共享交通成為安全管理的漏洞。

不過，共享滑板車租賃業者Bolt先前曾警告，新規可能使這項服務在立陶宛難以持續，並以丹麥首都哥本哈根為例，指當地在推行類似法規後使用量大幅下降，最終多家業者撤出市場。此外，由租賃公司提供共用安全帽，也引發衛生與維護方面的疑慮。

隨著新制上路，業者如何因應新規定、民眾接受度及整體交通安全是否改善，仍有待後續觀察。（編輯：韋樞） 1150101