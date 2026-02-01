電動滑板車遭保時捷擦撞！台中少年違規騎上快車道 警方開罰最高3600元

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

台中市北屯區昨（1月30日）晚發生一起交通事故，一名17歲黃姓少年騎電動滑板車突然停在快車道，導致後方保時捷休旅車閃避不及撞上，所幸少年未受傷。警方表示，事故發生時雙方皆無酒駕情形。因滑板車不能在道路行駛，警方將依道交條例開罰，最高可罰行為人3600元。

一名17歲黃姓少年騎電動滑板車突然停在快車道，導致後方保時捷休旅車閃避不及撞上，所幸少年未受傷。（示意圖／Unsplash）

台中第五警分局指出，事發地點位於北屯區太原路與景賢八路交叉口，時間約晚間7時，黃姓少年騎著電動滑板車欲左轉時停在快車道，造成後方保時捷休旅車曾姓駕駛反應不及擦撞到滑板車，僅車輛與滑板車受損，未造成人員傷亡。

廣告 廣告

警方調查指出，經過酒測，雙方皆無酒精濃度，但電動滑板車屬於《道路交通管理處罰條例》規範的「個人行動器具」，目前各縣市尚無自治條例，因此禁止上路。此次事故將依違反道交條例第69條規定開罰，罰鍰可介於1,200至3,600元。

道交條例定義，個人行動器具是設計承載一人、以電力為主，最大時速25公里以下的自平衡或立式器具。警方提醒民眾遵守規範，避免在道路上使用滑板車，以保障自身及他人安全。

◎《FTNN新聞網》提醒您：危險行為請勿模仿！

更多FTNN新聞網報導

通緝犯拒檢逃逸！三峽街頭上演飛車追逐 警圍捕「連開14張罰單」最高罰4.38萬

涉洗錢306億元！「茗香園冰室」老闆削3.1億遭求刑9年半 名下保時捷被拍賣

彰化救護車任務途中與保時捷相撞！病患無礙急換車送醫 肇責待釐清

