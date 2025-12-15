電動車不再高不可攀！價格砍破百萬 充電便利成關鍵

電動車調整售價。(圖／TVBS)

美國車關稅即將降價，引發電動車市場新一波變革！特斯拉從美國進口台灣後將享有關稅優惠，市場看好其未來表現。各車廠為搶占市場，紛紛調整售價策略，如和泰車bZ4X小改款降幅達23.4%、現代IONIQ 6入門價不到90萬元，創下台灣電動車史上最低價！專家指出，隨著電動車價格壓低，與燃油車的差距逐漸縮小，充電便利性將成為消費者購車的關鍵考量。電動車市場正從科技炫風走向務實競爭的新時代！

美國車關稅即將降價引發電動車市場新一波變革，特斯拉從美國進口到台灣後將享有關稅優惠，市場對其未來表現持樂觀態度。各車廠為搶占電動車市場積極調整策略，紛紛重新設定更合理的售價。這波價格調整不僅影響新車市場，也連帶衝擊二手車交易，使整個電動車產業從過去的科技炫風轉向更為務實的價格競爭階段，消費者購車選擇也更加多元。

電動車達人傑克表示，關稅是目前影響電動車價格的主要因素，若台灣對美國實施零關稅政策，特斯拉等電動車價格將大幅下調，所有電動車品牌也會跟著調降價格。他強調，市場目前處於觀望態度，一旦特斯拉降價，將對二手車市場產生巨大影響，因為新車價格下降會導致二手車價格持續下跌，目前關稅因素已使二手車交易量大幅減少。

各車廠積極搶攻電動車市場，和泰車的bZ4X小改款推出後提供更合理的建議售價。汽車業者許至中表示，市場反應相當正面，無論是展間來客數、線上諮詢組數還是預約試乘組數都明顯提升，特別是首次考慮電動車的消費者對品牌電動化車款的關注度顯著增加，目前上市以來累計賞車客戶已突破千組。bZ4X改款新車一口氣調整價格39萬元，降幅達23.4%，並設定年銷4000輛的目標。許至中認為，近期消費者購車意願明顯回升，電動車詢問和成交比例持南陽旗下現代電動車款INSTER將主力產品級距售價降到百萬元內，入門價不到90萬，創下台灣電動車上市史上最低價。此外，價格落在150萬以下的還包括納智捷n7、Volvo EX30和MG4等車款。汽車網站總監鄭捷認為，這些車款並非低價搶市，而是本來就往入門方向發展。他指出，過去電動車至少要準備150萬以上，甚至200至400萬，但現在電動車價格進入多數購車者的預算範圍，消費者不再因預算限制而無法考慮電動車。鄭捷表示，150萬元以上的品牌電動車都必須面對特斯拉這個強大對手，在150到250萬價格區間與特斯拉競爭相當吃力，這也是越來越多電動車品牌往下探的原因之一。

截至10月底，台灣電動車掛牌數為2萬4408輛，較去年同期衰退24.4%，顯示電動車市場正在轉變，科技和環保的吸引力已不足以支撐市場，必須在價格上直接與燃油車競爭才有突圍機會。鄭捷強調，電動車充電與汽油車加油的便利性仍有差異，第三方充電業者、公共場站充電機制，以及住宅大樓的充電便利性都會影響實際使用體驗。隨著電動車價格壓低，與一般汽車差距縮小，充電便利性將成為關鍵考量。

台經院資深分析師王忠慶表示，中國電動車的價格戰內捲非常嚴重，且已波及全球市場，迫使歐系和日系電動車業者也必須採取價格戰因應。這波日系和韓系電動車被迫降價促銷，而台灣目前尚未允許中國電動車進入市場，因此這些品牌的價格戰反而有助於他們在這波競爭中取得商機。

從科技炫風到價格肉搏，電動車市場正進入務實新時代。價格戰短期內確實能帶動話題，但長期來看，將是品牌與成本結構的硬仗。對消費者而言，選擇更加多元，但充電便利性和使用體驗將成為購車決策的重要因素。

