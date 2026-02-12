電動車主省錢神招 訂閱制讓充電優惠再升級
記者鍾釗榛／綜合報導
電動車主最在意的就是充電價格與便利性。EVOASIS宣布推出「月付88元」訂閱方案，只要每月新台幣88元，就能在全台超過91個站點享有充電9折優惠，涵蓋星晴費率與國道服務區站點，鎖定日常通勤與長途出遊兩大情境。
以平日離峰每度6.5元為例，打9折後再加上儲值金5%與指定信用卡最高5%回饋，換算下來每度電最低約5.27元。假日與國道離峰時段同樣享有折扣，原本每度10元的國道快充，訂閱後降為9元，對於經常跑高速公路的車主來說更有感。
EVOASIS目前全台已建置135站、超過650槍快充，加上慢充總數突破1,400槍，預計2026年快充將達1,000槍規模。今年更鎖定六都與新竹拓點，讓多數車主在日常生活圈就能使用優惠。
車主只要透過App選擇月付88元方案即可啟用，後續充電系統會自動完成車輛綁定，採月租自動續訂機制，操作流程清楚。對於固定用戶而言，訂閱制等於把最常用的充電成本往下壓，讓每個月的電費更可預期，也更省荷包。
