電動車主省錢神招 訂閱制讓充電優惠再升級

記者鍾釗榛／綜合報導

EVOASIS宣布推出「月付88元」訂閱方案。（圖／鍾釗榛）

電動車主最在意的就是充電價格與便利性。EVOASIS宣布推出「月付88元」訂閱方案，只要每月新台幣88元，就能在全台超過91個站點享有充電9折優惠，涵蓋星晴費率與國道服務區站點，鎖定日常通勤與長途出遊兩大情境。

訂閱方案能在全台超過91個站點享有充電9折優惠。（圖／鍾釗榛）

以平日離峰每度6.5元為例，打9折後再加上儲值金5%與指定信用卡最高5%回饋，換算下來每度電最低約5.27元。假日與國道離峰時段同樣享有折扣，原本每度10元的國道快充，訂閱後降為9元，對於經常跑高速公路的車主來說更有感。

廣告 廣告

EVOASIS訂閱方案，假日與國道離峰時段同樣享有折扣。（圖／鍾釗榛）

EVOASIS目前全台已建置135站、超過650槍快充，加上慢充總數突破1,400槍，預計2026年快充將達1,000槍規模。今年更鎖定六都與新竹拓點，讓多數車主在日常生活圈就能使用優惠。

車主只要透過App選擇月付88元方案即可啟用，後續充電系統會自動完成車輛綁定，採月租自動續訂機制，操作流程清楚。對於固定用戶而言，訂閱制等於把最常用的充電成本往下壓，讓每個月的電費更可預期，也更省荷包。

更多三立新聞網報導

怎能不愛車／賓士不敢做的夢 這家改裝廠替它實現

怎能不愛車／六缸＋漂移模式 全新AMG GLC 53根本不像休旅車

60萬內買車時代要結束了！台灣國民神車走到盡頭？

賓士F1當家車手參與設計 這款IWC聯名錶很搶手

