電動車位充電樁未通電可停？ 宜蘭縣府：一般汽車占用恐罰600元

宜蘭縣多處停車場雖已設置電動車充電樁，但民眾實際使用時卻發現多半尚未通電。縣府表示，因各單位為趕在9月13日前完成設置，導致台電施工量大幅增加，供電作業無法即時跟上，已請台電加速處理。

縣府也提醒，儘管相關車位尚未啟用，「一般汽車」仍不得停放於電動車專用車位。依規定，若一般車輛占用電動車位，可處600元以上罰鍰。同時縣府已要求各單位，即使尚未營運，也須先設置明確告示牌，避免駕駛誤停受罰。

台視新聞／綜合報導 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

特斯拉「最便宜Model 3、Model Y」車款首發！ 112萬台幣入手

盼馬斯克繼續掌舵！特斯拉捧「290億美元股票」挽留

比亞迪搶進台灣！代理商遭爆密會立院高層 經濟部表態了