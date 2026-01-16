電動車健康研究新發現 常用這種方式充電、會加快電池衰退

記者鍾釗榛／綜合報導

電動車充電方式恐影響電池壽命。（圖／翻攝Hyundai）

隨著電動車普及，各國積極佈建高速充電網絡，高功率快充站已成為長途移動的最佳救星。不過，最新研究卻提醒車主，快充雖然省時便利，若使用方式不當，可能悄悄影響電池的長期健康。加拿大研究公司Geotab分析超過2.2萬輛電動車數據後發現，頻繁使用100kW以上的高速快充，正是造成電池加速老化的最大關鍵因素。

頻繁使用100kW以上的高速快充，是造成電池加速老化的最大關鍵因素。（圖／翻攝PORSCHE網站）

高功率快充用越多 電池衰退越快

研究指出，習慣使用100kW以上三級快充站的車輛，電池衰減速度明顯高於以慢充為主的車主。快充比例低於12%的車輛，年平均衰減約1.5%；但快充比例超過12%，衰減率便上升至2.5%。若超過四成充電都來自高功率快充，電池每年衰退幅度更可能達到3%。換句話說，高功率加上高頻率的使用方式，對電池的負擔最大。

使用快充比例超過12%，衰減率便上升至2.5%。（圖／翻攝Mitsubishi網站）

影響電池壽命的不只充電方式

不過，專家也提醒，充電行為只是影響電池壽命的眾多因素之一。電池化學結構、車廠設計、駕駛習慣、氣候環境都會左右電池健康。高溫與低溫同樣會增加電池壓力，但現代電動車多半配備熱管理系統與電池預熱功能，確保運作溫度維持在安全範圍內。此外，也有研究指出，頻繁快充與續航力下降之間，未必存在明確因果關係，仍需更大量數據佐證。

平均8年仍可保有8成電量

Geotab數據顯示，2025年電池平均年衰減率約為2.3%，代表使用8年後仍可保有約81.6%的原始容量。雖然近年高功率充電站大量建置，讓衰減幅度略為上升，但車廠早已將保護機制納入設計，包括電池管理系統會在高溫或接近滿電時自動降低充電功率，避免電池過度承壓。

2025年電池平均年衰減率約為2.3%，代表使用8年後仍可保有約81.6%的原始容量。（VOLVO提供）

日常充電守住80%

多數車廠建議日常用車將電量維持在10%到80%區間，避免長期滿電或深度放電。即使需要常跑長途的營業用車，系統也會預留電量緩衝，確保電池不會真正進入極限狀態。對一般車主而言，偶爾使用快充無須太過擔心，但若能搭配慢充使用，將更有助於延長愛車電池的服役年限。

