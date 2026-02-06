電動車充電起火 苗栗頭份透天厝6人吸入濃煙送醫

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市永安街一間透天厝，今(6)日凌晨4點發生火警，屋主一家6口在睡夢中吸入嗆人濃煙，苗縣府消防局獲報後趕緊派員前往救援，幸好該住家設置住宅用火災警報器並感應、啟動，鄰居也熱心幫忙滅火，一家6口順利逃生，因吸入濃煙預防性送醫，無生命大礙。

苗縣府消防局表示，今日凌晨4時24分接獲報案後一共出動消防車6輛、消防人員12名，到場時火勢已由鄰居撲滅，消防人員立即排煙，並逐層搜索確認是否有人員受困。消防人員一度發現3樓有人受困，2分鐘順利協助脫困後，發現共有6名民眾吸入濃煙不適送醫。

廣告 廣告

消防人員初步研判起火原因為一樓電動車充電時不慎引燃，詳細起火原因仍待火災調查釐清。屋主則說，該電動摩托車為長子平時上班時使用已購買3年多，每天晚上會充電，之前或將電池拔出，昨晚睡前未拔出電池充電。

【看原文連結】

更多自由時報報導

三度鞠躬道歉 劉向婕哽咽曝訴請離婚中

2/5威力彩飆9.7億！今彩539、3星彩、4星彩獎號也出爐啦

澳洲拒承諾協防台海！美國會報告拋震撼彈 擬拒賣核潛艦

威力彩連29摃 「悲情」二獎只差1碼獨抱1428萬 今彩539頭獎落3縣市

