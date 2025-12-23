電動車免徵牌照、貨物稅 延長5年
立法院昨三讀通過修正「貨物稅條例、使用牌照稅法」，民眾購買電動車並完成登記者，貨物稅、牌照稅等免徵優惠延長5年，至2030年12月31日止。
電動車貨物稅及使用牌照稅優惠規定，原將於今年底到期。行政院及眾多朝野立委都提案，將相關徵稅優惠規定延長，並於上周朝野黨團協商達成共識，延長電動車減免貨物稅及使用牌照稅實施期間五年；而立法院也於昨天三讀通過修正「貨物稅條例」、「使用牌照稅法」。
根據三讀條文規定，「貨物稅條例」刪除「前項減免年限屆期前半年，行政院得視實際推展情況決定是否延長減免年限」之規定，並將徵稅期限延長至2030年12月31日止，但電動小客車免徵金額以完稅價格140萬元計算之稅額為限，超過部分，不予免徵。
「使用牌照稅法」則指出，各縣市政府直至2030年12月31日止，對完全以電能為動力之機動車輛免徵使用牌照稅，包含電動汽車、電動機車。
立法院會昨也通過附帶決議，請衛福部、財政部在三個月內提強化復康巴士、長照交通車輛計畫。
