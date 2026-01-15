電動車免牌照稅再加碼 雲林延長至119年底加速邁向淨零城市

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】為加速推動運具電動化、落實節能減碳政策，雲林縣政府宣布，完全以電能為動力的電動汽車與電動機車，使用牌照稅免稅措施確定延長至119年12月31日，透過具體減稅誘因，降低民眾用車負擔，同步回應「2050淨零排放」目標，展現縣府推動永續交通的行動力。

縣府指出，此次免稅展延係依據使用牌照稅法第5條修正案，經立法院三讀通過、總統公布後，授權地方政府得視實際需求延長電動車免稅期限。雲林縣政府因應國家政策方向，持續以法制為後盾，推動友善環境的交通措施，讓政策不僅停留在口號，而是落實在縣民日常生活之中。

雲林縣稅務局說明，只要車籍設於雲林縣，且為完全以電能為動力的電動汽車或電動機車，使用牌照稅免稅期限將由系統自動延長至119年底，民眾無須提出申請，也不必額外跑行政流程，即可直接享有政策優惠，簡政便民一次到位。

稅務局進一步表示，延長電動車免稅措施，不僅有助於提高電動車普及率，亦能有效減少傳統燃油車輛所造成的空氣污染與碳排放，對改善空氣品質、降低環境負荷具有實質助益，同時也兼顧民眾經濟負擔與健康福祉，為打造宜居永續城市奠定基礎。

縣府提醒，民眾如對使用牌照稅、免稅資格或相關稅務規定仍有疑問，可撥打免付費專線0800-000321（國稅與地方稅）或0800-556969（雲林縣稅務局）洽詢，縣府將持續透過政策引導與服務升級，陪伴縣民一同邁向低碳、潔淨、永續的新交通時代。