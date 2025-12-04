電動車免牌照稅延長！但2030起將付「道路養護費」

記者鍾釗榛／綜合報導

立法院財委會日前初審通過《使用牌照稅法》修法草案，朝野對延長電動車免徵使用牌照稅至2030年底幾乎達成共識，後續將交由協商拍板。對不少準備買電動車的民眾來說，這項消息無疑是年末最甜的利多。

電動車未來也要繳「道路養護費」

不過，就在牌照稅延長成為焦點的同時，立法院本月初也三讀通過修法，將「汽車燃料使用費」正式改名為「公路使用養護安全管理費」。名稱一改，外界立刻聯想到：這是否等於電動車族的「汽燃費」即將登場？

廣告 廣告

交通部次長陳彥伯今表示，針對電動車的計費模式，目前已交由運研所研議，最快明年底就會公布公式。換句話說，改革方向已經定案，只差何時上路。

2030年正式開徵

根據交通部規劃，新制預計2030年正式向電動車徵收道路使用養護費。這項政策並非收割電動車族，而是要避免道路養護經費出現大黑洞。

預計2030年正式向電動車徵收道路使用養護費。（圖／翻攝TESLA）

目前全台上路的電動汽車已突破11.8萬輛，電動機車更接近80萬輛。照淨零政策推估，到2030年電動汽車將上看51萬輛，電動機車有機會衝至240萬輛。也因為電動車不加油、不繳燃料費，交通部估算若不改革，2030年的道路養護金額將缺少約36億元。

「用路者付費」成主軸

陳彥伯強調，道路養護費的本質就是「誰用路、誰付費」。既然所有車輛都在使用道路，分攤養護費用是合理方向。至於電動車該怎麼算？是依重量、里程，還是能源效率？交通部表示正由運研所評估，預計底提出結果並對外說明。

更多三立新聞網報導

【怎能不愛車】曬太陽就能跑！電動機車靠「翅膀」吸收能量

【怎能不愛車】Ranger區域限定 Super Duty戰力直逼重型皮卡

Audi Q系列年末優惠開炸！月付9,999就能開回家

146.5萬起入手德制福祉車！Caddy EasyLife超親民登場

