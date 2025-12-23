電動車免稅再延五年 買車成本直接被砍到2030

財經中心／李宜樺報導

立法院三讀通過電動車減免貨物稅與使用牌照稅，政策確定延長至2030年底，車市信心大振。電動小客車完稅價格140萬元以下可免徵貨物稅，成為消費者與車廠高度關注的關鍵門檻。（圖／財政部提供）

立法院三讀通過，完全以電能為動力的電動車輛減免貨物稅與使用牌照稅措施，再度確定延長五年至2030年12月31日。這項攸關全民購車成本與產業走向的政策，一錘定音後立刻在車市掀起震撼彈，不少準車主直呼「終於不用再等了」，市場更形容是政府替電動車按下「續命加速鍵」。

根據通過條文，民眾購買並完成登記的電動車輛，仍可享有貨物稅減免。其中電動小客車設有門檻，完稅價格140萬元以下可全額免徵，超過140萬元的部分則減半課徵；至於電動機車與其他電動車種，則持續適用全額免徵貨物稅。對於多數中低價位電動車型而言，等於直接替購車成本「打了好幾折」。

電動車稅制一次延五年



除了貨物稅，修法也同步授權地方政府，可依權責對電動車輛免徵使用牌照稅。換言之，若地方政府全面跟進，車主不只買車時省一筆，後續每年持有成本也同步降低，長期下來差距相當驚人。



140萬門檻成市場關鍵



車市人士分析，140萬元的免稅門檻，勢必成為車廠產品定價與配備調整的「生死線」。為了卡位免稅資格，未來平價電動車、國產與進口入門款競爭恐將更加白熱化，消費者反而成為最大贏家。

政策續命也穩產業



政府持續以租稅優惠力挺電動車，被視為穩定產業投資信心的重要訊號。從整車銷售、電池、充電設備到周邊零組件，相關供應鏈可望因政策確定性提高而加速布局。

節能減碳不再只是口號



在國際減碳壓力與民眾荷包考量下，這次延長五年的稅賦優惠，不只是環保政策，更是實質減輕「行的負擔」。不少消費者坦言，正是這類長期、明確的誘因，才真正讓換電動車從想法變成行動。

電動車稅制一次延到2030年，等同替台灣電動車市場畫出一條清楚跑道，接下來誰能衝得快、站得穩，市場很快就會給出答案。

