電動車免稅再延5年 藍提加「純電80km油電車」

政府原本的電動車免稅政策將於今年底結束，但日前政院決定將此政策延長五年，允許完稅價格140萬元以內的純電動車全額免徵貨物稅，並授權地方政府免徵使用牌照稅。

財政委員會（圖／TVBS資料畫面）

國民黨團提出修正動議，希望將純電行程測試值達80公里以上的油電混合車也納入免稅範圍，但此提議在立法院的協商中未能獲得朝野及中央地方的共識，甚至引發爭執。 國民黨團強調，符合規定的油電混合車僅有1117輛，因此免稅不會造成明顯的稅損，希望中央政府能夠放行此提案。

廣告 廣告

財政委員會（圖／TVBS資料畫面）

財政部對於將油電混合車納入免稅範圍持保留態度，認為油電混合車是過渡型的車種，對於是否應該免稅有所顧慮。 國民黨立委賴士葆批評這是「中央請客，地方買單」的情況，並主張應該由中央政府補貼地方。 民進黨立委吳秉叡則表示，中央財政本身也非常困難，對於地方政府的資金問題，他認為不應該過於計較。

更多 TVBS 報導

買新車可省3萬！ 川普鬆綁燃油車油耗標準 電動車銷售寒冬

中電動車狂攻巴西 插旗拉美市場全面洗牌

電動車也要繳！「汽燃費」確定更名 預估費率、徵收時間看這

電動車徵稅來了！立院三讀《公路法》 汽燃費更名「公路養護管理費」

