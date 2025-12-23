電動車免稅政策不喊卡 免貨物稅免牌照稅一路免到2030年

政府推動電動車減稅超過10年，累計已替電動車車主省下超過381億元，貨物稅、牌照稅優惠將再延續5年。圖／翻攝自Luxgen

立法院今（23）日三讀通過修法，電動車的稅金優惠確定再延長5年。也就是說，電動車原本就享有的「免貨物稅、免使用牌照稅」，一路延續到民國119年（2030年）底。

財政部指出，政府從民國100年（2011年）開始推動電動車減稅，到今年11月底為止，已經有約93萬輛電動車免繳貨物稅，幫民眾省下約289億元；另外也有約12萬輛車免繳牌照稅，再省下92億元。就是製造買電動車、不傷荷包的誘因。

朝向2050淨零排放前進之故，這次修法的重點，就是希望人們選擇低污染的車輛，一方面減碳、改善空氣品質，另一方面也帶動台灣電動車相關產業發展。政府目標是逐步推動運具電動化。

財政部表示，電動車和燃油車本來就是「互相取代」的產品，政策上希望讓產業發展更平衡，所以在朝野協商取得共識後，決定比照先前貨物稅相關條文的作法，把電動車減稅一次延到2030年底，到期後再做整體檢討。



