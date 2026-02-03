基隆市稅務局表示，市府電動車免徵使用牌照稅政策至114年底已屆期滿，為推動綠能環保，鼓勵民眾使用低汙染車輛，以達成節能減碳、環境永續等政策目標，依使用牌照稅法第5條第2項規定，得對完全以電能為動力之機動車輛免徵使用牌照稅，基隆市電動車免稅續延長5年至119年度。

稅務局表示，電動車免稅年度續延長分別如下：一、電動汽車：自101年1月6日起至119年12月31日止。二、電動機車：自107年1月1日起至119年12月31日止。

市府表示，凡民眾所有的車輛不論是舊有或新買，只要完全以電能為動力汽（機）車，車籍設於基隆市者，可享免徵使用牌照稅的持續優惠延至119年12月31日止。對使用牌照稅有關事宜仍有疑問，歡迎撥打免費服務電話0800-30-6969或撥打（02）24331888轉731至738向該局洽詢。