電動車奔馳校園 北市新和國小創客競賽熱血登場

北市新和國小舉辦「跑跑電動車 Turbo Cars」創客競賽決賽，校園化身為電動車競速場

每一隊的電動車都是歷經多次測試、調整與改良的成果

高年級組要在10秒內通過拱門並抵達終點

臺北市新和國小舉辦「跑跑電動車 Turbo Cars」創客競賽決賽，校園化身為電動車競速場，學生親手打造的電動車在賽道上奔馳，不僅比速度，更比創意、穩定度與團隊合作能力，充分展現新和國小扎實推動科學與創客教育的成果。

臺北市新和國小表示，本次競賽是114學年度科學週最受矚目的壓軸活動，每一輛跑跑電動車皆由學生親手製作完成。中年級組學生將教務處提供的二輪電動車，發揮巧思加以改裝車體外觀；高年級組則挑戰更高難度，除動力馬達、齒輪組與輪軸由教務處提供外，其餘零組件如車輪、底盤等，都由學生以「環保再利用」的概念自行設計與組裝，落實永續與創新並重的學習精神。

本次決賽分為「過關賽」與「挑戰賽」，中年級組要在指定時間內，順利通過650公分賽道抵達終點即為過關；高年級組則需在10秒內通過拱門並抵達終點，成功過關後才能進階挑戰賽。挑戰賽中，電動車必須穩定直行並成功撞擊指定標的物，全面考驗車體結構、操控穩定度與團隊反覆修正的能力。每一隊的電動車都是學生歷經多次測試、調整與改良的成果，力求在速度、方向性與穩定性之間取得最佳平衡。

新和國小表示，決賽當天，當出發口令響起，全場歡呼聲雷動，師生齊聲為小選手與奔馳的電動車加油；一、二年級各班也同步在教室觀看直播，一起為學長姊們喝采，校園洋溢著熱血又感動的學習氛圍。六年級的參賽學生分享，當車子成功撞到目標的那一刻，覺得所有調整都值得了；四年級學生則開心表示，看到自己做的電動車跑起來，才發現科學原來這麼好玩。

新和國小校長陳弘偉表示，讓孩子動手做、敢嘗試，科學就不再只是課本，而是孩子解決問題的能力。他也指出，創客教育的核心不在於完成作品，而在於學習歷程中的不斷修正與合作，學生在一次次失敗與調整中，學會溝通、合作，也建立面對挑戰的自信。