電動車市場大洗牌 台股供應鏈3檔報告曝

財經中心／廖珪如報導

電動車美、中發展兩樣情，在市場分流狀況下，贏家出爐。（示意圖／PIXABAY）

全球電動車市場在政策退場下增速放緩，法人研究機構預估 2026 年銷量將達 2,240 萬輛，年增 14%，低於 2025 年上半年的強勁動能。研究報告指出，2025 年上半年全球電動車出貨量達 929 萬輛，年增 29%，高於 2024 年同期的 22%。中國仍是主要成長來源，占全球銷量逾七成，比亞迪、吉利、奇瑞與長安因國內競爭升溫，加速擴大出口以支撐成長。

在美中市場動能分化下，相關供應鏈展望亦出現差異。胡連（6279）中國營收比重約八成，主要客戶為比亞迪、吉利與長安。法人認為，在中國補貼退場與價格戰壓力下，公司毛利將受影響，儘管目標 2026 年將海外營收比重提升至三成。信邦（3023）車用營收占比約 15–20%，持續擴大與上汽合作並切入更多車型，且日本車用市場有新進展。法人預期公司車用業務明年將回溫。朋程（8255）持續擴大 ULLD（二極體）與 xEV 產能。ULLD 平均售價為 LLD 的兩倍，滲透率持續提升。公司目前有兩條 48V MOSFET 產線運作，第三條產線已準備量產。朋程並與環球晶合作開發 SiC/GaN 元件，預計 2027 年放量，成為新成長動能。

廣告 廣告

美中市場不同調 供應鏈分析

分析稱，中國自 2026 年起將把電動車購置稅優惠由全額免稅調整為減半徵收，在政策縮減與高基期下需求可能降溫。美國則已宣布在 2025 年下半年終止新車購車 7,500 美元稅收抵免及二手車 4,000 美元抵免。相較之下，歐洲政策支持力度維持不變。與電動車增速放緩形成對照的是自駕領域的加速投入。Alphabet 旗下 Waymo 今年 11 月宣布，將無人載客服務擴展至高速公路，範圍涵蓋舊金山灣區、鳳凰城與洛杉磯。Uber 亦宣布與 Lucid 及 Nuro 合作開發無人計程車，計畫 2026 年起在美國主要城市部署，六年內上看 20,000 輛。

中國則藉由政策鬆綁推動自駕試點，北京、武漢、廣州等城市皆擴大測試規模。小鵬汽車宣布將於 2026 年推出三款 Robotaxi 車型，並在廣州率先試營運。研究機構預估，全球 L2+ 至 L5 自駕滲透率將由 2025 年的 10% 升至 2030 年的 40%。在市場動能分化下，相關供應鏈展望亦出現差異。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

拍板對美投資4千億？ 經濟部長說話了！

HHTD25／郭台銘、劉揚偉同台 表情曝光

HHTD25／鴻海利多 攜Intrinsic加速機器人合作

