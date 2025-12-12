電動車帶動安全件需求走高 這家在手訂單維持高檔水準！

財經中心／余國棟報導

隨著汽車安全規範、電動車與新車型滲透率提升，帶動安全件需求持續上升，有助於穩固整體訂單動能、支撐在手訂單維持高檔水準，11月合併營收為新台幣3.82億元。（圖／翻攝自劍麟官網）

劍麟（2228）公布2025年11月合併營收為新台幣3.82億元。11月營收短期受到訂單遞延影響，累計2025年1至11月合併營收為45.61億元，較去年同期減少2.41％表現。

劍麟表示，集團仍持續深化旗下膝蓋式及側邊安全氣囊、氣簾充氣殼體、以及預縮式安全帶精密導管等產品訂單接單及出貨表現，且隨著全球車廠對於車輛安全性、被動安全防護的標準持續提升，劍麟也積極配合客戶為新專案的零件產品開發設計，進一步深化集團於全球汽車供應鏈中的地位。

劍麟指出，隨著全球車廠全面強化供應鏈透明度與品質風險控管的趨勢，旗下Tier 1主要客戶對製程一致性、材料規格穩定度與品質要求的標準持續提升，劍麟為因應車用零組件長期高可靠度的驗證門檻，除深化自動化設備導入外，也持續提升關鍵製程數據的即時監測能力，並全面優化檢測標準、品保流程與製程控管機制，推動整體製造流程標準化與模組化，強化客戶對其供應韌性的信心。

隨著汽車安全規範、電動車與新車型滲透率提升帶動安全件需求持續上升，有助於穩固整體訂單動能、支撐在手訂單維持高檔水準，不僅如此，劍麟憑藉優異的金屬精密加工實力與高規格品管流程，持續發展AI散熱零組件領域，目前已於南投二廠完成首條散熱產線建置，展現集團良好技術實力，助力未來整體營運向上發展動能。展望2025年第四季，劍麟持審慎樂觀看法。

