電動車戰國時代失控？中國車廠爆「賣一台賠一台」

中國電動車陷入盈利危機。（翻BYD網站）

中國電動車市場前幾年火熱得像在開外掛，但這股熱度如今開始出現反噬。儘管中國依舊是全球最大的EV市場與生產國，獲利卻在急速下滑。比亞迪第二季每股獲利從原本預估7.5元跌到5.5元，而理想汽車也從5.5元砍到3.7元。比亞迪最新一季營收僅小跌3%，但淨利卻整整縮水33%。

比亞迪最新一季淨利縮水33%。（翻BYD網站）

中國車廠突然少了靠山

過去中國電動車的爆炸式成長，全靠政府補助、低利率與低成本環境支撐。但今年起中央喊話「不要再削價競爭」，這對仰賴規模盈利的比亞迪來說簡直像被逼斷奶。更糟的是，地方補助從2025年第三季起陸續退場，小鵬依然虧損、股價大跌10%；零跑銷量翻倍，獲利卻比預期少65%，直接摔到半年低點。

中國特規Model Y L加入市場競爭。（翻攝Tesla網站）

車廠自己掏錢補貼、拚命維持產能

面對補助消失、需求收縮，一些車廠開始「自掏腰包救銷量」。吉利開出最高人民幣1.5萬元（約新台幣 6.6 萬）的自家補貼；理想、小米也跟進推出類似優惠。簡單講，就是「寧可虧錢也要把車賣出去」，只為維持產能，不然規模一縮，虧損會更慘。

小米跟進購車優惠。（圖／翻攝小米）

海外成最後希望

雖然中國市場競爭太激烈，但海外市場仍是亮點。在沒有嚴重競爭的歐洲和拉美，比亞迪能用更高價格賣車，2025年第三季海外銷量更是翻倍成長。吉利則預估2026年海外銷量能飆升80%。另一方面，小鵬準備賣人形機器人、理想要推AI可變形車，積極在新領域找下一波熱度。

