電動車會熄火是真的！TOYOTA新專利重現熱血手排

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記者鍾釗榛／台北報導

Toyota 新專利讓電動車能重現手排車駕駛回饋。（圖／翻攝Toyota網站）

電動車越來越安靜、越來越平順，但Toyota最近的一項新專利，卻打算把駕駛「拉回駕訓班等級」，甚至還可能讓電動車變得比燃油車更挑人開。

這項專利是在今年1月提出、5月底正式公開，內容相當特別，Toyota計畫在電動車上加入一套「模擬手排駕駛系統」，不只配有離合器踏板與換檔機構，還會刻意重現傳統手排車最讓人印象深刻的情境「引擎熄火」。

Toyota計畫在電動車上加入一套「模擬手排駕駛系統」。（圖／翻攝Toyota網站）

當系統判定駕駛操作不當，例如在不適合的轉速下硬入錯檔，車輛不只是發出提醒，而是會直接模擬「熄火反應」，同時施加制動，讓車身出現類似燃油車頓挫的感受。換句話說，就算你開的是電動車，也可能因為技術失誤而體驗到「手排熄火的尷尬瞬間」。

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手排科技還會出現手排車熄火反應。（圖／翻攝Toyota網站）

更有趣的是，這套系統並不只是為了娛樂或情懷，而是具備「駕駛能力判定」功能。車輛會根據駕駛操作習慣與換檔表現，自動評估技術水準，並據此調整或啟用不同程度的安全輔助系統。簡單來說，你開得越熟練，車子給你的介入就越少。

雖然目前仍停留在專利階段，但這項設計也透露出Toyota的思考方向，即使在電動化時代，駕駛樂趣與技術訓練仍然有存在空間。只是未來如果真的量產，電動車會不會變成「會熄火的電腦」，恐怕會讓不少人重新思考什麼叫做駕駛體驗。

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