電動車有儀式感！ 平安夜開始路上高唱「聖誕歌」

台北市 / 綜合報導

今（25）日是一年一度的耶誕節，電動機車業者， 就再度為車主準備節慶彩蛋 。從平安夜開始，只要啟動車輛，就會自動響起耶誕音樂，讓街頭充滿過節氣氛。不過這項本意在慶祝的彩蛋，卻讓許多「I人」車主超尷尬，直呼簡直是「I人地獄」。

記者黃柔蓉說：「耶誕節到了，除了可以跟朋友一起唱歌祝福之外，你的電動車也能唱給你聽。」這款電動車，可說是比另一半，還有儀式感，從平安夜開始，車主只要發動機車，就能聽到耶誕快樂歌旋律，電動車車主說：「不會尷尬，還滿開心的，被祝福，然後覺得，感覺今天心情都還不錯。」、「第一次有點嚇到，聲音有點吵，聖誕歌聲，沒有說很好聽。」

但這份驚喜，對性格較內向的車主來說，卻成了不小的壓力，有人認為突如其來的音樂，瞬間成為眾人目光焦點好尷尬，有網友表示，這是一年一度的，車主社死日，專門為I人準備的考驗，一早起床就聽到，一堆叮叮噹要出門上班。

如果真的受不了，一天要聽到五次快樂歌，有車主分享，可以手動改成靜音模式，除了機車外，電動汽車也很應景，電動車車主說：「開啟聖誕模式。」許願想要聽首耶誕快樂歌，系統精靈立刻幫您實現，連螢幕觸控板，也搭配專屬特效。

同樣有儀式感的還有BMW，點下系統APP，立刻播放節慶歌曲，還有小短片，各家車廠送上節日驚喜，增添過節氛圍，卻也意外讓I人E人完全現形。

