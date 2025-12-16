電動車桃園旅遊不斷電 7大景點充電樁地圖一次看

桃園市政府風景區管理處於2025年完成建置7處風景區公有停車場電動車充電樁基礎設施，主打「MIT」高品質，提供180kW快充8槍、11kW慢充6槍，並由遠傳電信協助建置及維運。

北台灣海拔最高180kW充電站在拉拉山

這些充電樁站點主要針對桃園境內各重點旅遊景點進行設置，除可遠眺桃園市全景的虎頭山環保公園，更針對北橫公路沿線乃至拉拉山遊客中心設置多個快慢充電站，包括北橫遊客中心、慈湖、小烏來、小烏來風景特定區遊客中心、巴陵二號隧道等停車場。

其中，拉拉山遊客服務中心停車場的快充站為北台灣海拔最高的180kW充電站，除了能滿足前往拉拉山、巴陵、明池旅途需求，也讓入住復興區後山的旅客享有更便利的充電體驗。

遠傳：服務將遍及新竹、南投及花東

遠傳「智慧充電服務」整合聯網充電樁及平台系統，透過遠傳良好的物聯網通訊品質，與豐富的充電樁建置與維運經驗，提供一站式完整資訊與即時管理，並據不同場域的使用需求，提供從超充、快充到一般充電樁的建置規劃，以及7 x 24全天候維運服務；充電樁充電接頭可支援目前市面多數品牌電動車，且所有充電設備皆通過「產品安全驗證」與「電能計量檢定」，並搭載一鍵斷電安全防護系統，讓旅客可以安心使用。

搭配遠傳開發的「Charge Anywhere」App，支援多種帳號登入以及LINE Pay、信用卡、遠傳電信帳單等多元行動支付，車主可以隨時開啟定位查找充電樁、完成付款設定、掃描機台開始充電、及查閱充電紀錄；同時，在管理平台也提供需量調度、充電站設備即時監控告警、以及一目瞭然的統計圖表，協助風景區管理處持續優化充電服務管理。

遠傳電信透露，未來完工後服務範圍將遍及桃園、新竹、南投到花東，更為花東縱谷國家風景區建置240kW超級快充12槍，展現在智慧充電服務的領先地位。