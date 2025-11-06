電動車殺進國產車價格帶 業界將掀新一波降價潮

電動車降價一波波，殺入國產車價格帶。

繼上周和泰車（2207）電動車bZ4X改款後，一口氣降價39萬元，以128萬元搶市之後，南陽現代汽車昨（6）日宣布，旗下全新電動車款INSTER，早鳥價可看到8字頭，直接殺入國產車地盤。

據悉，南陽旗下現代全新電動車款INSTER，不僅將主力產品級距售價降至百萬元內，更推出限時優惠，以入車價89.9萬元台灣電動車史上最低價上市。

業內人士說，這樣子破壞性的價格，等同宣告電動車入手價格已殺入國產國民車款的價格帶，未來恐怕會引爆新一波電動車價格戰。

由於美國車關稅即將降價，特斯拉未來從美國進口到台灣之後，將可享受關稅優惠，市場看好未來特斯拉的市場表現，各車廠為了搶攻電動車市場莫不卯足不力，和泰車上周就開了第一槍。

和泰車上周發表bZ4X改款新車新車一口氣降價39萬元，降幅高達23.4%。

和泰車挾著原廠日本豐田的全力支撐，年販目標4,000台。台灣的電動車整體銷售今年約在3.2萬輛，預期明年可望來到4萬輛，但占整體車市約一成左右。

現代汽車台灣總代理南陽實業昨日發表的INSTER價格更殺，去年南陽規劃導入INSTER進入台灣市場時，無論如何向現代汽車爭取，價格都無法降至百萬元以內，但昨日正式發表，續航里程都在400公里以上，限時優惠價從89.9萬元到104.9萬元，明年上半年的配額為500輛。價格遠較市場預期優惠，顯現南陽實業在電動車市場的積極度。

詹醒昇指出，近年來南陽以「一年一台電動車」的節奏，積極拓展在台純電產品線。

從旗艦跨界休旅IONIQ 5、純電轎跑IONIQ 6、高性能電動跑旅IONIQ 5 N，到去年上市的KONA Electric，展現品牌推動電動化的決心與企圖，電動車全車系全產品導入。

全新INSTER不僅宣告Hyundai汽車在台電動化布局邁入全新階段，更完成「從入門都會到性能跑旅」的全級距純電產品陣線，讓消費者以更親近的門檻買到電動車。

