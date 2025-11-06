電動車殺進國產車價格帶 業界將掀新一波降價潮
電動車降價一波波，殺入國產車價格帶。
繼上周和泰車（2207）電動車bZ4X改款後，一口氣降價39萬元，以128萬元搶市之後，南陽現代汽車昨（6）日宣布，旗下全新電動車款INSTER，早鳥價可看到8字頭，直接殺入國產車地盤。
據悉，南陽旗下現代全新電動車款INSTER，不僅將主力產品級距售價降至百萬元內，更推出限時優惠，以入車價89.9萬元台灣電動車史上最低價上市。
業內人士說，這樣子破壞性的價格，等同宣告電動車入手價格已殺入國產國民車款的價格帶，未來恐怕會引爆新一波電動車價格戰。
由於美國車關稅即將降價，特斯拉未來從美國進口到台灣之後，將可享受關稅優惠，市場看好未來特斯拉的市場表現，各車廠為了搶攻電動車市場莫不卯足不力，和泰車上周就開了第一槍。
和泰車上周發表bZ4X改款新車新車一口氣降價39萬元，降幅高達23.4%。
和泰車挾著原廠日本豐田的全力支撐，年販目標4,000台。台灣的電動車整體銷售今年約在3.2萬輛，預期明年可望來到4萬輛，但占整體車市約一成左右。
現代汽車台灣總代理南陽實業昨日發表的INSTER價格更殺，去年南陽規劃導入INSTER進入台灣市場時，無論如何向現代汽車爭取，價格都無法降至百萬元以內，但昨日正式發表，續航里程都在400公里以上，限時優惠價從89.9萬元到104.9萬元，明年上半年的配額為500輛。價格遠較市場預期優惠，顯現南陽實業在電動車市場的積極度。
詹醒昇指出，近年來南陽以「一年一台電動車」的節奏，積極拓展在台純電產品線。
從旗艦跨界休旅IONIQ 5、純電轎跑IONIQ 6、高性能電動跑旅IONIQ 5 N，到去年上市的KONA Electric，展現品牌推動電動化的決心與企圖，電動車全車系全產品導入。
全新INSTER不僅宣告Hyundai汽車在台電動化布局邁入全新階段，更完成「從入門都會到性能跑旅」的全級距純電產品陣線，讓消費者以更親近的門檻買到電動車。
更多udn報導
值班室縱慾 醫院副院長情纏副主任影片流出
隔夜飯炒飯 他確診「炒飯症候群」鬼門關前急救命
平口小洋裝炸出兇猛上圍 小S大女兒「金髮辣妹風」
台灣1零食登外媒送禮榜單 獲讚「平凡卻不普通」
其他人也在看
日系車最後一搏？2025 Japan Mobility Show 日本移動展5大看點曝光
2025 Japan Mobility Show是近期車壇熱點，看著日本車廠傾巢祭出壓箱寶，彬彬有禮地向全世界展示獨家絕學。你一定想知道本屆車展有哪些重點？日本汽車產業要往哪裡走？讓我們看下去。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 22 小時前
太子集團遭扣45億資產！驚見200萬「布加迪兒童玩具車」嘆錢多到隨便花
柬埔寨華人陳志掌控的「太子集團控股（Prince Group Holdings）」因涉嫌跨國詐欺與洗錢，被美國聯邦檢察官起訴。台北地檢署接獲美方情資後迅速出手，在台灣查扣多達45億元資產，而最吸睛的莫過於豪宅車庫內那一整排超跑陣容，總價突破5億元。除了Bugatti、Lamborghini、Ferrari等限量神獸外，辦案人員更傻眼發現，裡面竟還停著一台價值超過200萬元的「兒童電動玩具車」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
騙錢又炫富！太子集團遭扣2億布加迪「山豬王」 全球500輛、全台僅2輛
美國司法部日前正式起訴太子控股集團（Prince Holding Group）董事長陳志，指控他在柬埔寨涉及跨國電信詐騙與洗錢，連台灣分支也難逃制裁。北檢接獲情報後出手搜索，查扣在台資產與豪車多達26輛，其中最驚人的是身價高達2億多元的超跑之王Bugatti Chiron，台灣已知僅有二輛。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
恆春重大車禍！特斯拉導彈式…追撞水泥預拌車「攪4大4小」駕駛慘死
爸媽載著剛下課的孩子遇劫！屏東縣恆春鎮恒公路麥當勞前，今（6）日下午16時許，發生一起驚悚追撞車禍，一輛白色特斯拉失控如導彈，不偏不倚追撞水泥預拌車，再往前「攪擠」停等紅燈的騎士，一共造成7人受傷（3大4小），男駕駛則受困特斯拉內呈現OHCA狀態，經搶救後傷勢過重仍回天乏術。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
Honda 全新入門 SUV 特仕亮相！專屬套件強化越野風格 售價同步揭曉
Honda 近日在印度為全新入門休旅 Elevate（日規稱 WR-V）追加 ADV Edition 特仕版，透過專屬外觀內裝配備強化粗獷越野氣勢，當地開價 152.9 萬盧比（約台幣 53 萬元），以實惠價格提供一個更具戶外風格的入門 SUV 選擇。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
「你擋在這邊幹嘛」違停擋路還下車嗆聲 駕駛遭「罵回車上」
「你擋在這邊幹嘛」違停擋路還下車嗆聲 駕駛遭「罵回車上」EBC東森新聞 ・ 21 小時前
車庫藏豪車「Bugatti」 太子集團蒐齊「四大神獸」
太子集團遭檢方扣押的不法所得中，竟藏有26輛總價值高達4億7千多萬元的豪車，引起各界關注。其中最為矚目的是台灣僅有一輛、價值約2億元的白色「山豬王」Bugatti超跑。太子集團不僅擁有這輛超跑之王，還蒐集齊全法拉利、麥拉倫P1及保時捷918等「三大神車」，展現其奢華生活風格。汽車專家指出，這些被查扣的名車均為限量款式，具有極高的收藏及保值價值。TVBS新聞網 ・ 1 天前
Lexus 熱門豪華休旅 NX 粗獷氣勢升級！化身戶外露營車投奔大自然
2025 年 SEMA 汽車零配件展已在今（11/5）日盛大開幕，帶來許多精彩可期的改裝作品，其中日本知名汽車內裝供應商 Hayashi Telempu 也精心打造一輛客製化 NX，結合 Lexus 精緻設計及戶外元素，為日系豪華休旅開創出全新價值。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
2025米蘭機車展三陽Joyride 300「沒龍骨」重車台灣也很想要！通勤車定位誰不愛？
2025米蘭機車展三陽Joyride 300「沒龍骨」重車台灣也很想要！通勤車定位誰不愛？SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
普發現金1萬元開放登記 NISSAN幫你把1萬變6萬！
財政部普發現金1萬元正式上路，NISSAN火速跟進推出限時回饋活動！即日起至11月28日止，只要入主國產全車系，不僅享有超殺優惠價，還能自費1萬元就拿到價值最高6萬元的加碼禮，包括首年乙式車體險補助與升級版「盲點救星套件」，讓購車民眾真正感受到現金變大的快感。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Toyota Land Cruiser FJ源自中國設計師？但…事實總是比較殘酷的
Toyota Land Cruiser FJ源自中國設計師？但…事實總是比較殘酷的SiCAR愛車酷 ・ 19 小時前
中國吉利引擎這麼猛？Mercedes-Benz賓士CLA Hybrid從180到220都用這顆
中國吉利引擎這麼猛？Mercedes-Benz賓士CLA Hybrid從180到220都用這顆SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
新北三重車禍！汽機車路口發生碰撞 騎士噴飛「空中旋轉2圈」重摔地
昨（5日）下午3時許，新北市三重區正義北路、安慶街口，發生一起交通事故，28歲的陳姓男子駕駛自小客車，於正義北路路邊起步迴轉時，不慎與22歲陳姓機車騎士發生碰撞，陳姓騎士當場噴飛、空中旋轉2圈，後座乘客也被擊落，最後2人重重摔倒在地，警消獲報後趕抵，立即將傷者送醫救治。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
Audi A3 推 26 年式陣列更新，售價 142 萬起！
Audi 2026 年式 A3 Sportback 全車系升級標配智慧駕駛輔助科技，導入「前方橫向車流輔助系統」、「Park assist plus 自動停車輔助系統」與「360 度環景輔助系統」，以安全科技打造更安心、更直覺的都會駕馭體驗，建議售價自 142 萬元起。2GameSome ・ 18 小時前
桃園捷運綠線北段5站區間 展開動態測試
[NOWnews今日新聞]桃園捷運綠線建設持續傳出捷報，捷運工程局宣布，綠線列車進一步擴大測試範圍，從原先今年7月中旬的G13(南竹中正北)站至G14(蘆竹中正北)站2個高架車站區間，再延伸至G15b...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
AUDI發表全新概念跑車Concept C，揭示AUDI品牌全新的設計語彙
AUDI旗下的雙門轎跑TT和8超跑R8去年以來先後停產，這品牌連敞篷跑車也都不再生產，對這個豪華品牌來說，似乎因此少了一些熱血和活力，所幸今日品牌終於扭轉這種弱勢的形象，推出全新概念跑車Concept C。量產車預定 2027 年上市。AUDI奧迪表示，未來量產車將和這台概念車之間不會有太大的差異，除了多了感應式車門把手、多了幾個傳感器和其他一些細部小調整。汽車日報 ・ 6 小時前
車流混亂一瞬間 高雄街頭上演真實版！
【記者 宋祥霖／高雄 報導】左營分局於11月5日18時許獲報，高雄市左營區民族、大中路口發生一起交通事故，立即台灣好報 ・ 22 小時前
現代汽車純電小車INSTER來了 限時下殺至89.9萬元起
三陽（2206）旗下南陽實業代理的Hyundai汽車，以「1年1台電動車」的節奏，積極拓展在台純電汽車產品線，今天正式引進現代汽車全球熱銷的純電小車INSTER登台，首批限量500輛，限量優惠價下殺至每輛89.9萬元起，成為目前台灣最便宜的進口純電汽車。自由時報 ・ 12 小時前
Smart預告將讓ForTwo迷你都會車重出江湖
你一定以為smart品牌的創業之作，smart迷你都會用車Smart ForTwo已經走入歷史，而今它將復出，並採用新的車名#2，它將由賓士設計，並在中國境內生產製造。汽車日報 ・ 1 天前
鋼砲回歸 現在可以用國產車的價格、買到福斯GTI
Volkswagen正式在台推出The new Polo GTI，以114.8萬元起的限時優惠價開啟小鋼砲新時代。這不只是Polo家族的巔峰代表，更是GTI誕生50週年的壓軸之作，傳承賽道基因、結合現代科技，讓熱血與智慧一次兼得。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前