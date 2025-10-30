「電動車泡沫只在車廠」 分析師：中國電動車產業仍具競爭力

中國大陸電動車產業蓬勃發展，正以驚人速度挑戰傳統歐美日系車廠地位。從小米汽車打破保時捷紀錄，到上海車展展現的科技創新，中國車企展現了強大競爭力。然而，在政府全力推動電動車政策下，市場也面臨供過於求、價格戰等內卷問題。歐洲車廠高管在車展中驚訝於中國車企的進步，而專家指出雖然個別車廠可能面臨泡沫，但整體產業仍具競爭力，未來政策將轉向刺激消費需求。

中國大陸積極推動電動車，發展過剩引討論。（圖／TVBS）

中國電動車產業正經歷前所未有的發展，小米汽車甚至征戰紐伯林，打破了保時捷創下的紀錄。2025年雷軍年度演講強調，消費者可以完全客製化自己想要的車輛顏色。這種訂製服務過去僅見於勞斯萊斯、保時捷等豪車品牌，且價格昂貴，如今卻成為中國電動車的亮點之一。

中國大陸各車廠的發布會競相展示先進技術和創新紀錄，宣告中系車正逐漸站穩腳步。車媒總編輯寶哥表示，在上海車展中，許多歐洲品牌缺席，而那些到場的歐洲車廠高階主管參觀中國品牌時，常露出驚訝的表情。他們看著中國展示者解釋技術，表情凝重，不斷驚訝於中國車企的進步。

中國大陸車廠增加，產量大增，內卷導致多家車廠難以生存。（圖／TVBS）

曾參觀全球兩大車展的車媒認為，中國大陸這幾年將天馬行空的想像全部實現在電動車上，而歐洲車廠則似乎被框架所限制。寶哥表示，雖然歐洲車廠也在趕上創新，但仍有差距。他指出，雖然中國大陸的車輛與台灣市場沒有直接關係，但其變化足以影響台灣能接觸到的歐美車款，這種間接改變將對台灣未來車市產生影響。

然而，在表面繁榮背後，中國國內市場內卷嚴重。在政府全力推動與補助政策下，電動車友好環境已建立，但為了衝銷量，市場出現供過於求情況，車企不得不想辦法外銷出口，同時又面臨關稅戰挑戰。車媒總編輯陳政義表示，全中國年產能約4000萬輛，但市場需求僅2900至3000萬輛，去產能、打內卷已成為政策。他認為，經過去蕪存菁後，競爭力不足的對手將被淘汰，留下的市場將趨於健康，價格也會回到合理水平。

中國大陸電動車下一步，專家認為將去產能打內卷。（圖／TVBS）

自2009年北京開始鼓勵電動車並補助消費者以來，政府在2017年制定計畫，目標2025年量產3500萬輛電動車，如今這一目標即將實現。上海車展上，各車廠展示最新科技以吸引消費者，本土車企發展迅速，甚至超越了合資的歐美品牌，有些品牌還獨立出來成立中國本土新標誌子品牌。

台經院分析師王忠慶認為，電動車市場的問題出在廠商而非產業本身。中國電動車產業仍然蓬勃發展，供應體系完善，出口量持續成長，展現出強大競爭力。然而，一夕間湧現上百家車廠為達政策指標而瘋狂造車，導致價格戰。分析師指出，泡沫不在整個中國產業，而是車廠及供應鏈間的資金問題。內卷問題甚至驚動了國家主席習近平，未來政策將從製造面轉向需求面，引導消費者完全接受電動車。

