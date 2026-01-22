電動車火災頻傳 周勝考、周韋翰媒合企業捐「滅火毯」強化救災

248260122a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員周勝考與特助周韋翰，長期關注消防人員生命安全與救災器材是否完善。周勝考表示，每一次警鈴響起都是消防員義無反顧奔向危險的身影，不論火災搶救或緊急救護，消防弟兄姊妹始終站在第一線。為了落實對消防同仁的支持，他長期媒合民間資源投入基層救災，至今捐贈的高頂救護車、災情勘查車及宣導車等專業裝備，累計價值已逾1000萬元。

針對近年電動車火災頻傳帶來的救災挑戰，周勝考日前特別媒合企業捐贈專業「滅火毯」等科技救災器材。他指出，工欲善其事必先利其器，透過強化科技裝備的投入，不僅能大幅提升搶救效能，更能有效降低消防人員在極端災害現場的執勤風險。

周韋翰指出，他與父親周勝考深耕義消領域多年，協助培育超過900名救護義消消防人員，未來他將持續配合周勝考關注消防權益，確保這群英雄在守護市民的同時，能擁有更完善的硬體設施與穩定保障，讓打火兄弟也能獲得最完善的照護。

周勝考與周韋翰特別叮囑消防人員在執行任務時要照顧好自身安全。他們承諾會持續在地方與議會扮演消防最強的後盾，透過資源媒合與設備更新，讓消防同仁能安心守護社區，並將這份守護家園的勇氣與溫暖持續在地方傳承。

照片來源：新北市議員周勝考臉書翻攝

