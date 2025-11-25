電動車王座震盪！BYD季減、Tesla強彈、「這兩家」爆發式成長

2025年第三季BEV與PHEV銷售排行與市占率。 圖: TrendForce/提供

[Newtalk新聞] 根據TrendForce最新調查，2025年第三季全球新能源車（NEV）新車銷售量達539萬輛，年增31%。其中，純電動車（BEV）銷量達371 萬輛 ，年增48%；插電混合式電動車（PHEV）銷量為167萬輛，年增4%。

Geely和Leapmotor爆發成長

BYD（品牌）蟬聯第三季BEV銷量冠軍，但銷量較第二季減少。位居第二的Tesla第三季表現強勁，季增達29%，增長動能主要來自美國市場補貼期限的刺激，以及在中國市場實現季度成長。Geely和Leapmotor第三季展現驚人成長力道，市占率分別為6%、4.1%，並連續兩季超越Xpeng。

Volkswagen第三季的排名退至第七，其在中國市場的衰退幅度抵銷在歐美市場的增長。Hyundai排名第九，第三季銷量為季衰退但年成長。BMW（不含MINI）純電車銷量持續減少，對其全年成長目標構成挑戰。

在PHEV方面，BYD（品牌）面臨中國市場的飽和與劇烈競爭，第三季銷量雖有季成長但出現年衰退。AITO、Chery和Geely排名上升為第二至第四名，尤以Chery銷量爬升的速度快，第三季市占率增加至6.6%。Li Auto儘管拿下第二季銷量亞軍，但面對越來越多車廠推出增程式電動車（REEV）車型的同質化競爭，其市占被迅速瓜分，第三季銷量同時出現季衰退和年衰退。歐系品牌如Mercedes-Benz和BMW整體銷量皆為季減，但在美國和部分歐洲國家的表現較去年同期佳。

受惠於第三季的積極表現及預計車廠將於第四季進行銷量衝刺，TrendForce預估2025年全球新能源車銷量將達2,043萬輛，年增約25%。展望2026年，由於各地區補貼政策與優惠條件的差異調整，全球電動化進程分化將加劇；其中，美國補貼結束，預計將導致當地市場衰退。然而，全球轉型大趨勢仍持續深化，因此，預估2026年全球新能源車銷量仍將增至2,280萬輛，年成長12%。

