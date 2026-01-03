電動車王者換人當！比亞迪在歐洲市場「大展鴻圖」，全球總銷量擠下特斯拉

特斯拉（Tesla）在2025年失去「全球最大電動車製造商」的頭銜，在連續兩年出現銷量下滑後，這個龍頭寶座被中國車廠比亞迪（BYD）奪走。相比特斯拉呈現下滑9%，比亞迪則是靠著該品牌在歐洲開拓疆土，讓年銷量成長28%，進而成為全球最大的電動車製造商。

《金融時報》引述特斯拉說法，這家由馬斯克（Elon Musk）管理的企業表示，2025年一共交付164萬輛純電動車，相較2024年的179萬輛、呈現下滑9個百分點。面對銷售不如預期，特斯拉坦言，過度激烈的競爭、外加美國川普（Donald Trump）政府取消電動車購車稅收抵免，都對該品銷售造成衝擊。

而過去多次在單季銷量超越特斯拉的比亞迪，最新數據顯示，2025年純電動車銷量為226萬輛，年增達到28%，成長動能來自歐洲及其他海外市場的擴張，幫助他們正式超車美國競爭對手。

汽車專家涂樂（Tu Le）表示，如今的比亞迪已在全球市場站穩腳步，在他看來、中國在大眾市場的電動車創新能力，讓特斯拉與其他車廠愈來愈難以競爭，「比亞迪和整個中國電動車產業，將競爭門檻拉到非常高，讓其他品牌、幾乎不可能輕易搶走市占率。」

電動車龍頭特斯拉進軍印度，在南部大城孟買開設展示門市。（美聯社）

銷量連2年下滑

特斯拉在2011至2023年，電動車銷量年年成長，但2025年的銷售數據，卻顯示連續第二年度下滑。事實上，除了銷售疲軟、該公司也正在承受多重壓力，包含像是：美國終結電動車稅收抵免政策、消費者對馬斯克政治立場的反彈等。

不只全年度銷量不佳，根據特斯拉說法，2025第四季交付41萬8227輛電動車，相比去年同期減少16%，也低於市場原先預期的42萬3000輛。

儘管核心汽車業務下滑，但如今的馬斯克似乎已將公司戰略重心，轉向自動駕駛（FSD）、人工智慧與機器人技術，希望讓特斯拉可以闖出新的一條大道。

2025年9月，日產的自動駕駛測試車輛ProPILOT。（美聯社）

特斯拉並不是沒有嘗試改變，一度想透過改款熱銷Model Y，以及推出更平價的簡化版車型，試圖提振銷售量，但在面對大量競爭對手的更平價電動車，復甦幅度遠遠不如預期。特斯拉的全球交付量，曾在2025第三季短暫地創下新高，但其背後主因卻是、美國消費者為了趕在9月底交付，才能趕上最後一波的聯邦電動車稅收優惠。

相較之下，比亞迪則迅速打開歐洲市場，主打更具競爭力的價格、讓電動車市占率迅速攀升，而該品牌也將在匈牙利設置新工廠「在地生產」，因應高昂進口關稅，以及中國國內激烈價格戰的壓力。

一直以北美市場為主力的特斯拉，接下數年恐怕不好過，因為多名汽車業高層預測，隨著川普政策轉向、多家車廠轉向加碼油電混合動力與傳統燃油車，美國電動車銷量勢必將出現明顯下滑。

