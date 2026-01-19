電動車當道 保時捷中國銷量年減26%較高峰腰斬

（中央社台北19日電）在中國經濟衰退及電動車當道下，德國跑車廠保時捷（Porsche）在中國的銷售量大幅下滑，2025年僅售出4萬1938輛，不但較2024年大減26%，更較2021年直逼10萬輛的高峰衰退近6成。保時捷部分中國經銷商不久前無預警倒閉失聯，引發車主報警維權，受到熱議。

中新社今天報導，針對保時捷在中國銷量大減，保時捷中國區總裁潘勵馳（Alexander Pollich）表示，2025年對整個豪華車市場而言，確實是充滿挑戰的一年。

綜合第一財經及界面新聞報導，2025年保時捷在全球共售出27萬9449輛汽車，較2024年的31萬718輛下降10%；而在中國市場，2025年售出4萬1938輛，較2024年的5萬6887輛大減26%。

根據報導，保時捷方面表示，中國市場銷量下滑的核心原因，主要是豪華車市場整體環境嚴峻，加上中國市場來自純電動車型領域的競爭加劇所致。

但保時捷方面強調，該公司將繼續在中國市場堅持「價值導向型銷售」策略。

2025年間，保時捷中國已宣布對經銷商銷售網進行動態調整，計劃2026年底將銷售據點從150家縮減至80家左右，以應對銷量下滑及市場變化。

潘勵馳針對保時捷中國銷售量下滑表示，2025年對整個豪華車市場而言，確實是充滿挑戰的一年，作為專注於超豪華領域的純進口品牌，保時捷所面臨的壓力更為直接。

他說，保持捷2025年的銷量「回調」，是在堅持「質大於量」的核心戰略下，對市場環境的「主動響應和預期之內的調整」，保時捷「專注於維護一個健康的供需關系和穩定的價值體系」。

2025年12月23日，鄭州中原保時捷中心部分員工和消費者前往展廳時，赫然發現人去樓空，展廳陳列的數十輛保時捷新車全部消失，管理幹部更告失聯，多名車主繳納大筆訂金後卻無法提車，部分新車也沒法掛牌。

12月25日，貴陽孟關保時捷中心展廳也告人去樓空，不少購買了保養儲值服務的車主無法執行權益，也有車主支付訂金但無法提車。這兩處展廳的相關車主已聯合展開自救維權，當時曾引發熱議。（編輯：邱國強/朱建陵）1150119