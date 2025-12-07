電動車省錢救星 月付688、全台DC快充只要75折

記者鍾釗榛／綜合報導

推出全新的「月付688、DC快充75折」訂閱制。（圖／記者鍾釗榛攝）

電動車主最在意的，不外乎充電速度與荷包壓力。EVOASIS這次乾脆一次解決兩個需求，推出全新的「月付688、DC快充75折」訂閱制，主攻外勤滿檔的職業駕駛、營業用車與高里程通勤族。在全台超過80座DC快充站與國道服務區，都能以更甜的價格補電，充越多就省越多。

全台超過80座DC快充站與國道服務區，都能以更甜的價格補電。（圖／鍾釗榛）

董事長陶百群表示，這項方案就是為高用量設計的「長期省錢武器」。購買後平日離峰與假日全天都能享75折優惠，部分時段折扣後每度甚至只要約4.8元起。只要每月充電超過500度，等於直接把營運成本往下壓，非常適合業務車、計程車、租賃車與長途通勤族。

平日離峰與假日全天都能享75折優惠。（圖／EVOASIS提供）

為避免濫用，「一訂閱一車輛」是這次方案的重點，訂閱付款完成後約10分鐘就會啟用，並綁定同一台車的EVCCID。若系統偵測優惠用在第二台車上，EVOASIS會暫停折扣並補收差額，而訂閱費則不退還。每期以1個月為單位，自動續訂，用戶也能在下期扣款前24小時於APP取消。

要開通優惠也非常簡單，打開 EVOASIS APP → 主選單 →「訂閱方案」→ 選「月付688充電75折」，用信用卡或簽帳卡付款即可。副董事長鄭旭捷指出，未來還會依據營業用車與高用電族的實際使用狀況，推出更多長期方案，讓電動車真正做到「哪裡都能充、越充越省」。

