電動車真的能減少空汙嗎？科學家透過衛星找到答案

電動車除了節能減碳以外，還有一項訴求是可以減輕空汙，然而過去幾年在科學上一直找不到明確的證據，現在科學家透過衛星終於找到有力證據。

南加州大學研究團隊最新發表的研究結果顯示，在加州路上的零排放車輛（ZEV, Zero Emission Vehicle）越多，周遭社區的空氣污染指數就會下降，雖然呈現正相關，不過這個影響力從數字看來似乎不是很驚人，統計顯示，每增加 200 輛 ZEV，空氣中的二氧化氮（NO2）就會下降 1.1％。

廣告 廣告

團隊將整個加州地區細分為 1,692 個社區，並統計每個社區註冊的 ZEV 數量。接著他們利用歐洲太空總署的 TROPOMI 觀測衛星，檢測加州地區的 NO2 柱狀密度，將兩者進行關聯性分析。觀測區間從 2019 到 2023 年，這些社區平均註冊了 272 輛 ZEV，包括純電、插電混動和氫燃料電池等三種小客車，結果顯示，只要 ZEV 數量增加，該社區的 NO2 濃度就會下降。

為了避免統計誤差，團隊排除了許多相關因素，像是疫情期間，大部分人居家工作造成的排放量下降，以及油價波動造成的用車頻率變化，這些都被排除在外，此外，團隊還對比了 2012 年的社區車輛註冊資料，獲得一項重要的反證：社區註冊燃油車數量越多，NO2 濃度就越高。

這項研究證明了一項原本認為理所當然的假設，但卻一直找不到確切的科學數據佐證，研究成果已經發表於《The Lancet Planetary Health》，團隊的下一個目標，是繼續利用手上的車籍資料，與每個社區的「急性氣喘救護出動次數」與因為氣喘而住院的數據對比，驗證 ZEV 與兒童青少年呼吸道疾病的關聯。

EVs promised cleaner air. Satellites say it’s finally happening.

（首圖來源：Lucid Motor）