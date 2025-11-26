電動車秒變火球！「底盤爆炸」煙霧直衝天 上海推AI救援系統

鋰電池起火事件頻傳，滅火難度高且可能釋出有毒煙霧，成為電動車安全的重大隱憂。隨著電動車在中國大陸普及，自燃事故層出不窮，網路上流傳的影片顯示一輛停在路邊的電動車在短短30秒內從冒煙到爆炸，最終燒成火球。為因應此安全挑戰，上海已推出結合雷達偵測與AI技術的新型滅火系統，宣稱能在第一時間有效撲滅鋰電池火災，大幅提升安全防護能力。

上海首款鋰電池自動滅火系統，能在鋰電池起火後不到10秒自動啟動噴淋裝置。（圖／上海東方衛視）

一段在中國大陸網路流傳的影片顯示，一輛電動車停在路邊時，車底突然噴出滾滾黑煙，整台車瞬間被濃煙包圍。約30秒後，汽車底盤發出爆炸聲並噴出火焰，火勢迅速蔓延，濃煙倍增直衝天際。由於鋰電池燃燒時可能釋出有毒煙霧，拍攝者立即關上窗戶避免吸入。雖然影片未說明事發地點與時間，但有中國大陸媒體指出，起火車輛是已停產的飛凡汽車ER6，目前製造商尚未對此事件做出回應。

廣告 廣告

電動車起火事故在中國大陸並非罕見。鋰電池本身的化學燃燒反應極為激烈，使滅火工作變得特別困難。國際消防救援協會表示，一台電動車燃燒時，可能需要高達15萬公升的水才能完全撲滅火勢。

為提高滅火效率，上海已推出首款鋰電池自動滅火系統。這套系統能在鋰電池起火後不到10秒內自動啟動噴淋裝置，噴淋範圍能覆蓋大半個車棚，將火勢控制在水幕之中，不到一分鐘就能成功撲滅火勢。

與傳統煙霧偵測器相比，這套新系統結合了雷達識別和AI運算技術，一旦偵測到火苗便能立即啟動，無需等待煙霧產生。上海基申智慧科技公司總經理陳懷玉表示，他們研發的雷達和普通攝像頭加AI計算，兩者接收到訊號後便會啟動滅火程序，即使火球只有20至30公分大小也能被監測到。

研發團隊還針對鋰電池的燃燒特性，開發出特殊的水基滅火劑，能夠快速滲入電池內部抑制火勢，最快15秒就能滅火，同時有效防止複燃現象發生。這項技術的應用，為電動車安全提供了新的保障方案。

更多 TVBS 報導

海面不是燒船！太陽能板自燃 居民查看驚：燃點不只一處

衣沾精油難判有無洗淨 洗衣業者：晾乾勿烘

電動公車突冒濃煙！「儀表板起火」10乘客疏散 司機急停路邊

行動電源高鐵上起火驚魂！用「這招」5分鐘撲滅火勢

