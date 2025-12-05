電動車起火成消防挑戰 專家示警高壓電池救災安全

（中央社記者黃旭昇新北5日電）114年消防機關高風險場域救援整備共識營今天舉行，邀請各領域的專業講師進行專題分享。專家提醒，電動車起火救災時要注意高壓電池消防滅火安全。

消防署與新北市府消防局舉辦「高風險場域救援整備共識營」，今天聚焦「特殊類型火災」與「海河水域救援」等高風險場域安全策略，來自全台各地救災團體與會。

中央警察大學消防學系教授沈子勝於會中表示，現階段鋰電池火災、氫氣等易燃易爆的火災，都是往後救災所面臨的挑戰，盼透過共識營降低前線人員在複雜環境中的執勤風險。

電動車維修專家講師王健甫以多起新能源車輛火災案例，分析鋰離子電池的高壓電池型態、重量配置與損毀特徵。他示警，救災人員到場時，應先確認電池是否受撞擊造成電芯損傷，或是否有降溫液體外漏與白色煙霧冒出，這些都是熱失控前的重要警訊。

王健甫今日也展示實體電池，讓學員實際接觸不同電池結構，並播放實車燃燒模擬影片，強調新能源車輛火災常伴隨高壓電流與有毒煙霧，處置不當易造成二度傷害，前線必須加強辨識與安全距離管理。

新北市府副秘書長柯慶忠致詞表示，建立救災安全共識是保障消防人員的基礎，所有救援行動都必須以人員安全為先。新北市消防局長陳崇岳說，藉由專家授課、案例解析與情境討論，共識營能讓救災流程更系統化，並強化前線辨識危害、預防風險與執行決策的能力，協助人員在高風險場域中保持更好的自我防護與反應品質。（編輯：林恕暉）1141205