電動車銷售拖累業績... 特斯拉Model X、Model S將停產 陸行之曝後市觀察要點

[Newtalk新聞] 特斯拉周三（28 日）美股盤後公布去年第四季財報，營收 249 億美元，自去年同期的 257 億美元下滑約 3%，其中電動車業務營收年減 11% 至 177 億美元，成為拖累業績表現的主因。另外，「監管信用額度」（regulatory credit）的收入也減少。2025 年全年營收 948 億美元，也較前一年下滑 3%。

特斯拉執行長馬斯克在財報後談話也證實，旗下兩大經典車款 Model S 與 Model X 將在今年正式停產，未來在加州的產線將全面改造，以支援人型機器人「Optimus」生產，目標是年產 100 萬台。馬斯克表示，這兩款車「是時候功成身退、光榮退役」，並喊話有意購買的人「現在就是下單時機」。

去年第四季，特斯拉營運表現如下：

綜合營收：249.01 億美元，下降約 3%（略優於市場預期的 247.9 億美元）

經調整後每股盈餘（EPS）：0.5 美元（高於市場預期的 0.45 美元）

汽車業務營收：176.93 億美元，年減 11%

能源發電與儲能業務收入：38.37 億美元，年增 25%

服務與其他業務收入：33.71 億美元，成長18%

馬斯克轉型計畫 邁出新一步

本月稍早，特斯拉公布第四季交車量年減 16%；市場解讀，在該公司核心業務承壓之際，這次決定停產，與其近年的營運策略轉向有關。馬斯克試圖將未來營運的成長引擎放眼至其他新事業，尤其是還未正式上市的機器人計程車「Robotaxi」與人形機器人「Optimus」，來應對電動車需求放緩與價格競爭升溫的壓力。特斯拉股價周三盤後漲2.16%，至439.74 美元。

去年，比亞迪（BYD）純電動車銷量達 225 萬輛，較 2024 年成長近 28%；反觀特斯拉，去年年交付量為 164 萬輛，較 2024 年下跌 8.6%。比亞迪超越了特斯拉，成為全球純電動車（BEV）銷量的冠軍。

去年，特斯拉推出自動駕駛服務的叫車 App「Robotaxi」，並在德州奧斯汀展開試點服務。目前，已在奧斯汀車隊的部分車輛中移除安全監控員，進行真正的無人駕駛載客測試。特斯拉計劃，在今年上半年擴展至另外 7 座美國城市，包括達拉斯、休士頓、鳳凰城、邁阿密、奧蘭多、坦帕與拉斯維加斯。

另外，特斯拉計劃於本季發表第三代 Optimus。盼打造出具雙腳行走、智慧能力的機器人，應用範圍從工廠作業至照顧孩童；據美媒《CNBC》引述馬斯克說法，特斯拉擬將佛利蒙特（Fremont）的工廠改為生產 Optimus，馬斯克強調，Optimus 需要一整套全新的零件與供應體系，這與現有車用供應鏈幾乎對不上。

除了要進一步投資支援乾淨能源、運輸與自動化機器人所需的基礎設施，特斯拉今年計畫在車輛、機器人、儲能與電池製造等領域擴增 6 條新產線，並運用既有工廠、充電與服務中心網絡支援未來成長。

兩車款將停產 台灣會促銷？

去年，台灣剛發表新款的 Model S、Model X，然而，馬斯克表態 Model S 與 Model X「是時候功成身退、光榮退役」，並向消費者喊話「若有意願購買，現在就是下單時機」。也讓不少人關心：台灣市場接下來後續怎麼走？是否出現一波促銷？

目前，從台灣特斯拉官網來看，目前要訂購似乎還不受影響，依舊能正常訂車。台灣原廠方面也透露，未來是否停賣以及停售時間，一切以美國總部的公告、通知為準；至於該兩車款是否會有一波降價促銷，尚無進一步規劃，若有調整會第一時間在官網公布。

知名半導體產業分析師陸行之在臉書個人粉專發文指出，雖短期電動車銷售低於預期，Robotaxi／Cybercab 及 Optimus 機器人量產布局需要時間，但特斯拉靠著各種舊車小改款，在中國市場推出 Model YL 及能源存儲，小幅改善第四季毛利率，守住投資人信心。

但長期而言，陸行之認為，還是要看 Robotaxi 及 Optimus 能否提早在五年內部署 100 萬量，看 FSD（自動駕駛）訂閱用戶滲透率增加對營收獲利的貢獻，semi 卡車（半掛式卡車）量產的貢獻，資本開支對自由現金流及產能的影響，這些結構性變化對特斯拉長期營收獲利將有明顯影響。

