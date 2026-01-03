電動車、樁 消防員：最難攻克死角

隨電動車普及，充電樁設置安全成新課題。（馮惠宜攝）

一輛電動車起火，需耗費燃油車近40倍的水量撲救，高達攝氏1400度的極端高溫與22小時內隨時復燃的特性，正使台灣都會區陷入前所未有的防災危機。從藝人林志穎車禍到北市商辦充電樁施工釀災，電動車儼然成消防員口中「最難攻克的死角」。

台中市消防局長孫福佑警告，鋰電池「熱失控」釋放的有毒氣體與酸性電解液極具威脅。逢甲大學教授李瑞陽直言，目前防災科技尚跟不上車輛發展速度，「燒起來就只能讓它反應完畢」，現狀幾乎無解。尤其許多舊大樓加裝充電樁，僅需管委會同意即可施作，常因破壞防火區劃埋下隱患。

廣告 廣告

台中市議員黃佳恬直指，地下停車場空間狹小、密閉，大型消防車根本進不去。消防局建議，中央應立法要求電動車位設置於地下一層臨車道處，並強制規畫防火區劃與自動灑水系統，避免延燒。

國際血淚教訓就在眼前。2024年韓國仁川電動車自燃引發大爆炸，燒毀140輛車，促使韓國政府火速修法，禁止電量逾90％車輛入地下室，並強制揭露電池供應商。反觀國內，雖有防火毯等裝備，但在火場高溫下需4人操作，實務上極難執行，救災裝備的侷限性顯露無遺。

為防患未然，孫福佑提出4大建議：充電樁須經專業技師檢驗、禁用轉接頭、重視儀表警示、火警時嚴禁自行滅火。目前台中市已編列2億元預算採購穿刺型底盤射水設備及小型消防車應戰。

在電動車時代，防災思維已經不容牛步。李瑞陽呼籲，充電樁應盡量避開地下室，唯有從法規、建管到民眾習慣全面升級，才能拆解這顆都會區的「移動火藥庫」。