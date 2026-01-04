電動車11年暴增377倍 竹市電動車免稅再延5年

竹市電動車受科技人歡迎，牌照稅免徵優惠再延5年。（圖：市府提供）

新竹市電動車數量快速成長，由2014年的10輛，2025年增加至3785輛，11年來成長377倍，2025年免徵使用牌照稅金額達1億。為配合中央修法，新竹市政府宣布，電動車使用牌照稅免徵期限再延長5年，至2030年12月31日止。

竹市稅務局宣布電動車免牌照稅再延5年，年省2萬8000元。（圖：稅務局提供）

新竹市長高虹安指出，2050淨零碳排已是全球趨勢，新竹市是台灣科技發展重鎮，對於環境永續更是責無旁貸。新竹市自2012年起開始陸續實施電動車免徵使用牌照稅，原免徵期限於2025年12月31日屆滿，為鼓勵新竹市民選擇低汙染、低碳排的綠色運具，市府宣布再度延長電動車使用牌照稅免徵措施5年，至2030年12月31日為止。

新竹市稅務局長蘇蔚芳表示，新竹市電動車數量快速成長，由2014年的10輛，增加至2025年的3785輛，11年來成長377倍，光是2025年免徵使用牌照稅金額就達1億元。以現行電動車使用牌照稅依馬力等級計算，以熱門自用車款特斯拉Model Y Long Range為例，馬達最大馬力為371匹，原每年須繳納使用牌照稅2萬8220元。此次免徵期限再延長5年，不僅可大幅減輕車主經濟負擔，也有助於改善空氣品質、降低能源消耗，落實節能減碳目標。

新竹市稅務局說明，電動車使用牌照稅採主動減免，車主無須另行提出申請。如有相關疑問，歡迎至稅務局官方網站查詢，或透過1999市民服務專線洽詢，將有專人提供協助。（彭清仁報導）