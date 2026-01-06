社會中心／李豫翰、蔡承翰 台北報導

這是刻意找身障人士的麻煩嗎？一名台大社工系的蔡姓同學，在網路發文，說自己5號晚上在西門町逛完街，要回宿舍時，為了閃避人潮，於是把電動輔助車騎到馬路上，疑似壓到一名男子左腳，想不到，對方不願意接受道歉，要求蔡同學花錢了事，還一度不讓他走，幸好有熱心民眾幫忙解圍。

員警將兩名男子包圍問話，但他們態度戲謔，頻頻對旁邊坐在電動輔助車的台大學生出言嘲諷，起因是他們過馬路時，疑似被電動輔助車的輪子撞到腳，但不接受學生道歉，還他賠錢了事。蔡姓同學懷疑對方看他是身障人士，刻意耍狠、想佔便宜，甚至還一度控制他的行動。

電動輔助車不慎壓到腳! 男子疑佔身障者便宜恐嚇索賠

電動輔助車不慎壓到腳! 男子疑佔身障者便宜恐嚇索賠（圖／民視新聞）

回想當下還心驚驚，事發在5號晚上9點多，台北市熱鬧的西門町商圈，就讀台大社工系的蔡姓同學逛完街，要搭捷運回宿舍，正要過馬路時，疑似輔助車的輪子壓到洪姓男子左腳，因此被找麻煩，幸好在無助的當下，有正義使者，出來解圍。









後續兩人眼看討不到便宜，就自己離去，而這一名男子表示，自己是新北市議員金瑞龍團隊的主任，跟另一名戴眼鏡的男子，站出來抵擋惡霸、協助報警，蔡姓男子感恩在心，也PO文希望能找到善心人士，要好好道謝。





原文出處：電動輔助車不慎壓到腳! 男子疑佔身障者便宜恐嚇索賠

