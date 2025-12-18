電動輪椅失控滑落水溝 斗六警即刻救援化解老翁生死驚魂

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】斗六市一名年長老翁日前獨自駕駛電動輪椅外出時，疑因輪椅突發故障失控，連人帶車滑落路旁水溝內，受困無法自行脫身，情況一度危急。所幸熱心民眾即時發現通報，斗六警方迅速趕抵現場救援，成功協助老翁脫困，化解一場可能釀成傷亡的意外事故。

據了解，該名老翁當時獨自外出，行經市區道路旁時，電動輪椅疑似因機械故障突然偏移，車體失去平衡後滑落至路側水溝內。老翁受困狹窄空間中，行動受限、情緒明顯緊張，若未即時獲救，恐因體力不支或二次意外造成進一步危險。

斗六分局梅林派出所警員黃盈維接獲通報後，立即趕赴現場處置，發現老翁卡在水溝旁動彈不得，第一時間先確認其意識與身體狀況，並耐心安撫情緒。警方隨即評估周遭環境與地形，小心協助將老翁攙扶至安全路邊休息，全程留意其平衡與反應，避免再次滑落。

在確認老翁暫無明顯外傷後，警方並未立即離開，而是合力將卡在水溝內的電動輪椅移置路面，排除現場潛在危險，確保往來人車安全。同時再次仔細檢視老翁身體狀況，確認其意識清楚、可自行返家，警方仍持續陪同關心，提醒返家後若感不適應立即就醫。

老翁對警方即時且溫暖的協助頻頻致謝，感動表示在最無助的時刻能獲得警方伸出援手，內心倍感安心。斗六分局也提醒，家中如有使用電動輪椅或代步車的長者，應定期檢查車輛功能，外出時盡量結伴同行或告知家人行程，以降低意外風險。警方將持續秉持為民服務精神，主動守護市民生命安全，讓關懷在城市每個角落即時到位。