電動輪椅突沒電！捷警即刻伸援 助失智父親「平安回家」

【警政時報 林家嘉／台中報導】臺中捷運豐樂公園站於日前上午上演一幕溫馨畫面，兩名捷運警察推著電動輪椅，陪伴一對父子緩緩走在台中市文心南五路上，最終護送長者「平安回家」，這並非例行勤務，而是一場充滿人情味的為民服務。

捷運警察合力推著電動輪椅，護送失智長者返家。（圖／記者林家嘉翻攝）

日前上午10時許，中捷行控中心接獲站務人員通報，指豐樂公園站內有旅客與站務人員發生糾紛。捷運警察隊警員詹博元、汪盛東獲報後立即趕赴現場，抵達後發現情況並非衝突，而是一場「誤會」。原來86歲的陳姓老翁因罹患失智症，當天執意獨自駕駛電動輪椅外出理髮，卻忘了攜帶票卡進站。站務人員見狀上前關心，老翁誤以為被刁難，情緒一度激動。此時老翁的兒子陳先生（53年次）也趕到現場向警方說明情況，兩名員警隨即耐心安撫、細心溝通，終於讓父子倆安心準備返家。

捷警在豐樂公園站內耐心安撫失智老翁情緒，並與家屬溝通說明，展現同理與專業。（圖／記者林家嘉翻攝）

未料，返程途中老翁的電動輪椅突然沒電動彈不得，詹、汪兩名員警見狀毫不猶豫接手推著輪椅，陪同一路護送至南屯區文心南五路住家。過程中不僅協助引導交通，也不斷關心長者狀況，沿途民眾紛紛稱讚「真暖心！」臺中捷運警察隊長洪坤寶表示，維護捷運秩序與民眾安全是捷警的首要任務，而主動關懷與協助同樣是警察工作的重要一環。他也提醒民眾，若發現旅客有需要協助的情形，請立即向捷運警察、站務人員或保全人員反映；另家中若有年長或失智親人外出，務必讓其隨身攜帶聯絡資訊，讓每一次出門都能「平安回家」。

