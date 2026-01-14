南部中心／陳家祥、陳姵妡 高雄報導

台電左營二次變電所驚傳電動門夾死人意外，一名60多歲的台電巡檢班長，上午七點多前來作業，疑似操作電捲門時不慎按錯按鈕，人瞬間被卡在門柱跟鐵捲門中間，被救出時已沒了呼吸心跳，事後台電檢修表示，各變電所都是使用同樣的電捲門系統，但並沒有查到裝置異常的狀況，會加強人員訓練，避免類似狀況再發生。





電動門奪命！ 台電巡檢班長疑按錯按鈕被夾死

台電張姓台電巡檢班長已經60多歲，再兩年就打算退休，沒想到卻發生憾事，讓家屬相當悲慟。（圖／民視新聞）

家屬悲慟大哭，死者妻子無法接受，丈夫像往常一樣上班，卻發生這樣的意外。案發在高雄台電左營二次變電所前的大門，當時張姓台電巡檢班班長，早上七點多前來作業，當時門一打開，疑似張班長被電捲門的紅外線裝置感應到，所以門只開了一小縫就停下，張班長為了把機車牽進去，所以身體擠入門縫，試圖手動開啟，疑似按到錯誤按鈕，瞬間被夾在門柱跟電捲門中間，人被救出時，已沒了呼吸心跳。死者兒子：「很好的人他很好相處，他做事都親力親為，結果這個門也沒有什麼防撞機制，就直接給他這樣給他夾下去了，這個問題應該台電要重視啊，怎麼會這樣。」按鈕開電捲門，明明是張班長的日常，卻變了調，據了解，張班長已經60多歲，再兩年就打算退休，沒想到卻發生憾事。





台電經過檢測表示，表示各變電所都是使用同樣的電捲門系統，但並沒有查到裝置異常的狀況。台電電控處經理黃明陽：「在開啟的過程中，他要出去牽摩托車，並沒有照正常的程序開門進來，就用手伸進來的方式，去做這樣的一個動作，才發生這次不幸的憾事。」台電董事長曾文生：「台電的同仁全部是我們的家人，那站在公司的立場我代表公司，我們的同仁在工作的過程裡面，遇到任何的工作傷害，台電公司一定會盡最大的努力，給予撫卹。」台電表示，會加強人員訓練跟作業程序，避免類似狀況再度發生，不過電捲門廠商也提醒，安全防夾的紅外線感應，仍有可能會因為高度、或是人員跌倒而無法正確感應。台電人員事故確切發生原因，還得等警方跟台電相關單位，進一步調查釐清，不過這起事故，也引起外界對電捲門安全操作性的關注。

