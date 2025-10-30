電商代購零食成破口？ 關務署:需申報資訊

台灣爆發非洲豬瘟疫情，旅客攜帶輸入品回國，將取消免疫通道，不論是否從非洲豬瘟區，一律查核。衛福部長石崇良:「X光的掃描的部分也會擴大執行，另外過去大家可以感受到有紅綠線通道，一律同等查核。」

加強邊境防疫，行政院長卓榮泰也點名台中出現重大缺失，30號將親赴主持應變記者會。民進黨發言人卓冠廷也痛批，藍白刪除食藥署邊境查驗預算2千萬，導致難以查察夾帶豬肉包裹，但實際上並非食藥署業務。

行政院長卓榮泰點名台中有重大缺失。（圖／TVBS）

立委（眾）陳昭姿 vs. 食藥署長姜至剛:「檢驗那一塊的話，事實上是跨部署，跟農業部一起協作，所以這次豬瘟的事件跟食藥署不掛鉤的。」「委員這樣定義的話我們非常感謝。」

在野反批政府，企圖轉移邊境管制問題，但除了邊境漏洞，中國電商平台，例如「掏寶和拼多多」也是可能成為非洲豬瘟的破口。卓榮泰要求這兩大平台限期落地，不落地就下架，但卻欠缺法源依據，而臉書上，也隨處能見中國零食代購，如何防範？

不只掏寶、拼多多等電商，網路上也隨處可見中國零食代購。（圖／TVBS）

立委（眾）陳昭姿 vs. 防檢署長杜麗華:「每天都有上網去搜尋，只要看到這些違規廣告請他下架。」 關務署副署長蘇淑貞:「以後快遞貨物、網購貨物報關的時候，我們要求他必須申報電商平台跟集運商的相關資訊。」

防堵海外郵包夾帶肉品，即便全程X光檢驗，有疑慮才「人公開箱檢驗」，抽檢率約3%，實在不高。

立委（國）邱鎮軍 vs. 關務署副署長蘇淑貞:「還好意思說邊境多嚴格，你們乾脆說食安五環、邊境管理早就已經棄守了。」「如果是精進的話妳要怎麼做？」「我們精進的話，目前針對查驗的件數，至少會提高到20%以上。」台灣出現非洲豬瘟，必須料敵從寬，嚴格檢驗。

